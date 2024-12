Sterke prestaties op jaarlijkse zwemestafette in Nieuwpoort

Een van de hoogtepunten van de zwembaddagen eind november was de zwemestafette, waarin 12 teams het in drie categorieën tegen elkaar opnamen om in een halfuur zoveel mogelijk lengtes te zwemmen. In de jeugdcompetitie legde VZN jeugd 1.875 meter (75 lengtes) af. Bij de families ging de winst naar de familie Vileyn-Durnez met 2.350 meter (94 lengtes), gevolgd door de Maresoeliesjes en de familie Decorte. In de open categorie zwom VZN 2 naar de overwinning met 2.575 meter (103 lengtes), terwijl Gallery 34 en de redders van het zwembad een gedeelde tweede plaats behaalden. (PG/foto IV)