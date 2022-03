Stefaan Maene over zijn job als hoofdcoach Brugse Zwemkring: “Het beste uit élke zwemmer halen”

Stefaan Maene is sinds kort de nieuwe hoofdtrainer van de Koninklijke Brugse Zwemkring. Met zijn ervaring wil hij de zwemmers naar een hoger niveau tillen. “De mens achter de sporter is heel belangrijk. Als het tussen de oren niet goed zit, blijven ook de prestaties uit.”

De 49-jarige Maene, die in Rumbeke woont, ruilde zijn jobs als hoofdtrainer van de zwemclubs in Izegem en Oudenaarde anderhalf jaar geleden in om bij BZK hoofdcoach Stefaan Obreno te assisteren. Sindsdien zette Obreno een stap opzij en nam de olympische finalist van 1992 in Barcelona het hoofdtrainerschap over. Bij BZK wordt hij geassisteerd door Stefaan Obreno’s zoon Arthur en Victor Ardenoy.

Daarnaast is Maene – sinds 1992 Belgisch recordhouder op de 200 meter rugslag – redder in Lago Brugge Olympia en begeleidt hij met ‘Swimmoon’ zwemmers en triatleten, via techniektraining en extreme uitdagingen.

“Bij BZK ben ik als het ware thuisgekomen”, zegt Maene. “Dankzij mijn mentor Stefaan Obreno heb ik er mijn carrière gemaakt. Het was altijd een droom om naast hem als coach te kunnen fungeren en ervaring op te doen. BZK is dé club waar je het best kan ontwikkelen.”

Zijn coachingstijl is dezelfde als die van Stefaan Obreno. Hard, maar correct. “Het is me met de paplepel ingegeven. Dezelfde groep en resultaten creëren is niet zo evident. Er is de leeftijd, er is de school, er zijn veel aspecten die erbij komen kijken. We zullen proberen het beste uit élke zwemmer te halen. Voor mij is elke zwemmer belangrijk. Ongeacht of dat nu iemand is die minder capaciteiten heeft, of door omstandigheden minder kan trainen en in een andere groep zit. Ik wil dat iedereen tevreden is en er het maximale uit kan halen.”

Regelmaat en werken

BZK wil een vlotte doorstroming, groeien en bouwen zoals in het verleden, zodat de jaargangen mooi op elkaar volgen. “Als je als zwemmer regelmaat in je trainingen steekt en hard werkt, dan komen de resultaten vroeg of laat wel. De ene gaat daar gemakkelijker mee om dan de andere. Voor de zwemmers binnen de kern – een vijftiental – is dat een verantwoordelijkheid die ze zelf moeten nemen.”

Voor die zwemmers binnen de kern wordt er nu gewerkt naar het BK open in Antwerpen, van 22 tot 24 april. Wie jonger is dan negen jaar, kan terecht in de zwemacademie, waar men vier zwemstijlen aanleert en je wordt voorbereid op competitiezwemmen, waterpolo of artistiek zwemmen. Er zijn bij BZK drie keer per week ochtendtrainingen, van halfzeven tot acht uur, in aanloop naar school. Voorts zijn er iedere dag ook ‘s avonds trainingen en op zaterdagvoormiddag. (ACR)