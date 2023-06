Slechthorend zwemtalent wil schitteren op WK: Leendert zoekt 5.000 euro om naar Argentinië te trekken

Midden augustus vindt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires het WK zwemmen voor doven en slechthorenden plaats en daar wil de 17-jarige Leendert Desmet schitteren. Het Veldegemse zwemtalent is sinds zijn geboorte slechthorend, maar is vastberaden om een mooie zwemcarrière uit te bouwen. Om samen met zijn coach de oversteek naar Zuid-Amerika te maken, is Leendert op zoek naar 5.000 euro. “Mijn volgende doelen zijn het EK van volgend jaar en de Deaf Olympics van 2025 in Tokio.”

Het gezin Desmet uit Veldegem, deelgemeente van Zedelgem, ademt zwemmen. Papa Carl (55) is voorzitter van de Torhoutse Zwemclub Thor (TZT) en samen met mama Anne Rasquin (45) is hij de grootste supporter van hun vier zwemmende kinderen: Lieze (12), Fien (14), Simon (19) en Leendert (17).

Die laatste werd in 2006 slechthorend geboren. “Dat kwam gaandeweg aan het licht”, vertelt Leendert, gesteund door papa Carl. “De eerste hoortestjes bij Kind & Gezin lukten nooit en uiteindelijk was het mijn oma Bernice die opmerkte dat ik nooit echt reageerde wanneer mijn ouders met hun wagen de oprit opreden. Terwijl mijn broer Simon als baby meteen zijn hoofdje draaide en alle aandacht op de deur vestigde. Ik speelde gewoon door.”

Begeleiding

Toen Leendert anderhalf jaar was, lieten zijn ouders zijn gehoor uitgebreid testen. “Daaruit bleek dat ik aan beide oren slechthorend was. Op mijn linkeroor heb ik een verlies van 70 decibel, rechts is dat 62 decibel.”

“Zoals andere mensen hun bril opzetten, plaats ik ’s ochtends mijn hoorapparaatjes aan mijn oren”

Al snel kreeg de kleine Leendert aangepaste begeleiding en therapie bij Spermalie in Brugge, maar trok hij naar de lokale basisschool van Veldegem. “We hebben er alles aan gedaan om Leendert een zo normaal mogelijke kindertijd te schenken”, pikt papa Carl in. “Op zijn derde droeg hij zijn eerste hoorapparaat en dankzij technologische hulpmiddelen kon hij alle lessen perfect volgen.”

Om de drie jaar krijgt Leendert nieuwe hoorapparaten die door de mutualiteit volledig terugbetaald worden. “Voor mij zijn die hoorapparaten een deel van mezelf”, zegt Leendert. “Zoals andere mensen hun bril opzetten, plaats ik ’s ochtends mijn apparaatjes aan mijn oren. Om ze pas ’s avonds weer af te nemen.”

Acht trainingen per week

Of om in het zwembad van Torhout baantjes te trekken. Al sinds zijn vijfde is Leendert lid van de Torhoutse Zwemclub Thor. Momenteel behoort hij tot de tien beste zwemmers op lange afstanden in crawl, binnen zijn leeftijdscategorie.

“Ik heb er destijds leren zwemmen en ben blijven plakken”, glimlacht hij. “TZT is een erg belangrijk deel van mijn leven geworden. Niet alleen voor de sport die ik zielsgraag doe, ik heb er ook een pak vrienden. De club is mijn tweede familie.”

Van maandag tot en met zaterdag is Leendert vooral in het water te vinden, waar hij ’s ochtends vroeg en na schooltijd – aan het Sint-Jozefscollege van Torhout volgt hij het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen – acht trainingen per week afhaspelt. “En twee keer per week duik ik ook het krachthonk in. Alles om nog beter te worden.”

© JOKE COUVREUR

Zijn talent en sterkte prestaties beginnen stilaan boven te drijven. Iets wat ook Koen Adriaenssens, vaste fotograaf van de Vlaamse Zwemfederatie, is opgevallen. “Koen is zelf ook slechthorend en merkte aan de rand van het zwembad mijn hoorapparaten op. Die had ik erg toevallig op, want ik draag ze vrijwel nooit wanneer ik zwem. Hij vertelde me over het WK voor doven en slechthorenden, uiteraard was ik geïnteresseerd.”

Adriaenssens nam Leenderts tijden onder de loep en na een gehoortest werd in april het licht op groen gezet. “Deelnemers moeten minstens 55 decibel gehoorverlies hebben aan hun slechtste oor. Iets wat bij mij het geval is.”

“Van 14 tot en met 19 augustus reis ik, samen met mijn coach Hubert Backs, naar Buenos Aires af. Hubert is trouwens zelf ook zwaar slechthorend, na een arbeidsongeval met een dieselmotor tijdens zijn loopbaan bij de spoorwegen.”

Hartverwarmende steun

Om het avontuur te bekostigen, is Leendert met zijn gezin op zoek naar 5.000 euro. “Er is geen enkele vorm van subsidie voorzien, we moeten alles zelf financieren”, klinkt het bij papa Carl. “De reis, het verblijf, de kosten ter plekke… Daarom hebben we vorige vrijdag een crowdfunding opgestart.”

En die loopt als een trein. Momenteel staat de teller op een kleine 2.500 euro. “Dat hadden we nooit durven dromen”, glundert Leendert. “Ik heb er goeie hoop op dat we ons streefdoel zullen bereiken. Heel veel mensen van de zwemclub deden al hun duit in het zakje, net als vrienden, familie en leerkrachten. Maar ook onbekenden schonken al een bedrag. Hartverwarmend.”

Op het WK gaat Leendert met duidelijke ambities van start. “Ik wil mijn toptijden scherper stellen en mik op een finaleplaats”, zegt hij kordaat. “Alles wat daarbij komt, is extra. Een medaille zou natuurlijk het summum zijn. Argentinië wordt mijn eerste wedstrijd in het buitenland én mijn eerste vliegreis. Top.”

Volgend jaar wil Leendert naar het EK voor doven en slechthorenden en in 2025 richt hij zijn pijlen op de Deaf Olympics in Tokio. “Daarvoor komt het Belgisch Olympisch en Internationaal Comité financieel tussen, het EK moeten we opnieuw zelf zien te bekostigen. Maar nu eerst volle focus op Argentinië. Het moet en zal een fantastische ervaring worden.”

Leendert steunen?Klik hier.