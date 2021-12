Piepjonge delegatie van EFC-IKZ levert sterke prestaties af op Open BK in Leuven: “De jeugd versus de nationale top”

Op het Open BK in Leuven zette EFC-IKZ mooie prestaties neer, al zeker als je weet dat het een BK in kort bad in de categorie Open was en dat er dus een algemeen klassement gemaakt werd zonder naar de leeftijd te kijken. Dit wil dus zeggen dat de jonge zwemmers streden tegen de nationale top.

“De voorbije maanden zwommen we behoorlijk veel wedstrijden”, opent Emmanuel Vanluchene, trainer van EFC-IKZ. “In oktober en november was er bijna ieder weekend een wedstrijd. Hoewel niet alle zwemmers aan iedere wedstrijd deelnamen, hebben we de opgelopen schade van een jaar met bijna geen wedstrijden toch een beetje ingehaald.”

“Het is niet vanzelfsprekend om in het begin van dit seizoen persoonlijke records te verbreken. Op training zijn we veel bezig met techniek. Het is niet gemakkelijk om die techniek meteen op wedstrijd toe te passen. Soms is een stapje achteruit zetten nodig om er twee vooruit te zetten.”

“Gelukkig zijn onze zwemmers zich daar bewust van en weten ze dat we op lange termijn werken. Alle andere wedstrijden zijn tussendoelen die nodig zijn om onze zwemmers scherp te houden en werkpunten mee te geven om op training mee aan de slag te gaan. We willen ze zo weinig mogelijk druk geven en hen laten groeien. Het proces is het doel, prestaties zullen volgen.”

“Sinds de samenwerking met ZTB en GOLD kunnen onze leden nog professioneler trainen. Binnenkort hopen we ook samen te kunnen werken met clubs uit ZuidWest-Vlaanderen. Dit is ook iets waar de Vlaamse zwemfederatie graag op wil inzetten.”

Voor onze jongsten was dit hun eerste kampioenschap

“Het Open BK Korte Baan was een groot succes voor onze jeugd, waarvan de meesten voor het eerst mochten deelnemen. Runar de Meulenaere (2007) als jongste deelnemer bij de heren wist zich voor de eerste keer onder de 30 seconden te bekronen op de 50 meter rugslag. Marit de Meulenaere en Fien De Brabander (beiden 2008) als jongste deelnemers bij de dames zwommen beiden een PR op de 50 meter rugslag. Ook op de 200 meter rugslag zat Marit dicht bij haar PR. Wout Vansimaeys (2005) zwom hele sterke wedstrijden, na zijn polsfractuur is het niet abnormaal dat hij wat achterstand in te halen heeft.”

“Ook zeker geen evidentie voor sommigen als de wekker al om 4.30 uur stond om naar Leuven af te reizen. Voor onze jeugd was het vooral een kans om ervaring op te doen en te genieten van een eerste kampioenschap. Marit zwom zo in dezelfde reeks als Fanny Lecluyse en Kimberly Buys op de 50 meter rugslag. Ze zat hierdoor in een erepositie om te genieten van de allerlaatste wedstrijd van Kimberly.”

“Onze volgende wedstrijden waar we onze zwemmers graag willen laten presteren zijn de Vlaamse Jeugd Talent Challenge en Vlaamse kampioenschappen in februari. Dat zal een eerste test zijn na een macro van opbouw en het deels wegwerken van de werkpunten.” (RV)