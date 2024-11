Masterzwemmers van de ROSC heel succesvol op BK

Op de voorbije zwemkampioenschappen voor masters in Kortrijk kon de Royal Ostend Swimming Club (ROSC) de medailles aan elkaar rijgen. Albert Willems en Carla Devriese waren samen goed voor elf keer goud.

Op het voorbije BK in kort bad in Gent was ROSC goed voor twaalf medailles, mooi verdeeld tussen Xander Hebb en Lotte Vanhauwaert. Elke start was goed voor een podiumplaats en hiermee behaalde de Oostendse zwemclub het meeste medailles ooit op een BK.

Xander en Lotte zwommen op het BK ook persoonlijke besttijden, net als Quinten Hebb, Dajo Provoost, Matice Provoost, Warre Vanhoutte en Anaëlle Deweerd. Elize Depaepe zwom als een 13-jarige tussen de grote en deed dat een eerste maal in 2:30’ op de 200m rugslag.

Daarvoor in het eerste weekend van november zorgden ook de masters van ROSC in de korte baan voor knappe prestaties. Albert ‘Benny’ Willems was in zijn leeftijdscategorie 70-74 jaar voornamelijk in vrije slag goed voor zes keer goud en eenmaal zilver. Carla Devriese uit Bredene zwom in vrije slag vijf keer naar de eerste plaats in 60-64 jaar. Bieke Vanslembrouck, onlangs verhuisd naar Zedelgem, kon in de categorie 30-34 jaar naar huis met twee zilveren medailles in crawl.

Ann Vandenbrouck uit Oostende (55-59 jaar) behaalde drie keer zilver in schoolslag en eenmaal brons in vrije slag. “Het masterzwemmen vormt een onderdeel binnen onze club”, vertelt ze. “Er zijn voor ons gedurende de week diverse mogelijkheden om te trainen.”

De uren en de schema’s bepalen de masterzwemmers, of zij vanaf 25 jaar, zelf. “Het is een opportuniteit vinden. Ik doe dat ’s avonds. Bieke is nog bij ons aangesloten en zwemt in Brugge. Benny en Carla doen dat over de middag. Zij zwemmen al van bij de jeugd en halen nog steeds goede resultaten. Benny (74) is met zijn leeftijd onze oudste master. Als jonge gast deed hij aan waterpolo en begin de jaren negentig zwom hij zelfs het kanaal over. Hij is echt een krak in het water”, weet Ann als sportsecretaris voor de master bij de ROSC.

(ACR)