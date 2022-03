Laura en Sara uit Wervik in de prijzen op Vlaams kampioenschap zwemmen: “We vullen elkaar aan”

De Wervikse tweelingzussen Laura en Sara Vanmeenen (17) vielen opnieuw in de prijzen op het Vlaams kampioenschap zwemmen in Antwerpen. Laura behaalde brons op de 50 meter, 100 meter en 200 meter schoolslag. Op estafette 4 x 100 meter vrije slag en 4 x 100 meter wissel behaalde ze een knappe tweede plaats. Ook tweelingzus Sara behaalde een tweede plaats in de 4 x 100 meter estafette vrije slag.

Laura en Sara startten allebei hun zwemcarrière bij de Wervikse zwemclub. “Onze ouders leerden ons zwemmen in het zwembad van Wervik. Op vijfjarige leeftijd behaalden we ons zwembrevet. Op dat moment hadden we al veel sporten geprobeerd, maar zwemmen was de leukste sport. We schreven ons meteen in bij de Wervikse zwemclub en begonnen met competitiezwemmen. Toen we naar de middelbare school gingen in Ieper, besloten we om over te schakelen naar de Ieperse zwemclub. We hebben geen spijt van onze keuze, we worden er goed begeleid.”

Vijf dagen per week trainen

Sara en Laura trainen vijf dagen in de week onder leiding van trainster Martine Lepla. Naast het zwemmen zelf geven ze ook zwemlessen aan de jeugd. “Het is leuk dat de ‘kleintjes’ opkijken naar onze prestaties. Dat geeft ons een motivatieboost om verder te doen. In januari zijn we gestart met een redderscursus. We zijn bijna iedere dag van de week aanwezig in de Ieperse zwemclub.” Ook vader Wim is een echte zwemfanaat. Hij geeft zes keer in de week zwemles.

De volgende uitdaging is het Belgisch kampioenschap open groot bad in Antwerpen. Daar hoopt de tweeling opnieuw een podiumplaats te behalen. Van concurrentie onder elkaar is geen sprake. “Vroeger was er altijd een onderlinge strijd, maar nu niet meer, zegt Laura. Ik ben beter in zwemmen dan Sara, maar zij is op school beter. Zo vullen we elkaar aan. Onze ouders zijn onze grootste fans.”

De zussen hopen zo lang mogelijk de sport te kunnen blijven combineren met hun studies.

(BV)