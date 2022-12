Kampioen zeezwemmen Marc Lambrecht gehuldigd

Op 25 november huldigde de gemeente Wielsbeke de sportkampioenen van het afgelopen jaar. Ooigemnaar Marc Lambrecht (63) was één van hen. Hij is Belgisch recordhouder zeezwemmen. “Sport heeft me op het rechte pad geholpen na een zware alcoholverslaving.”

Tot drie jaar geleden was Marc Lambrecht een geoefend triatleet. Daarna schakelde de gepensioneerde verzekeringsmakelaar over op zeezwemmen. “Ik verkies zeezwemmen boven zwemmen in een zwembad. Ten eerste is het altijd rechtdoor, je hoeft nooit te keren. Ten tweede ben je in de natuur en genoot ik al van tussen de zeehondjes te zwemmen. En ten derde is de zee met zijn onverwachte baren altijd baas. Dat maakt zeezwemmen uitdagend”, verklaart hij.

Na drie jaar is Marc erin geslaagd Belgisch recordhouder te worden in de AllCover Coast Swim. “Dat is een zwemwedstrijd van Oostende naar Nieuwpoort over een afstand van 16,5 km. Ik was de eerste van 15 deelnemers”, vertelt hij. Marc is dit jaar ook naar Montenegro gereisd om 33,3 km in drie dagen tijd te zwemmen. “Dat is de kortste afstand tussen Engeland en Frankrijk. In Montenegro zwommen we tegenwind en tegen de stroming in. Van de 35 deelnemers zijn er maar 13 aangekomen. Ik zwom zonder pak en won in de categorie van 60+’ers.” Op die manier wil de Ooigemnaar andere zwemmers inspireren om voor zeezwemmen te kiezen.

Nieuwe uitdagingen

Op zijn 63ste is Marc vader van een dochter en opa van twee kleinkinderen. Op die leeftijd zulke zwemprestaties leveren, is best bijzonder. Marc is geen gewone en dat weet hij. “Met gewone leggen ze de straat. 15 jaar geleden woog ik 140 kg en had ik een zware alcoholverslaving. Dankzij de sport ben ik erbovenop gekomen. Als ik maar voor één iemand een voorbeeld kan zijn, dan is mijn missie geslaagd. We mogen nooit onze moed verliezen.”

Marc plant intussen alweer nieuwe uitdagingen. Volgend jaar wil hij het IJsselmeer in Nederland overzwemmen en 33,3 kilometer in één keer zwemmen langs onze kust. Maar de strafste uitdaging zal plaatsvinden in Wielsbeke. “Op 16 april zal ik 12 uur zwemmen in het nieuwe zwembad. Zo zal ik met mijn fietsgroep De Zondagsrijders geld inzamelen voor Kom op tegen Kanker. Meer info delen we daar binnenkort over op sociale media.”