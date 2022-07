Heroïsche editie van North Sea Swim Challenge

De Langerei Zwemmers organiseerde zaterdag tussen Blankenberge en Zeebrugge de Sportzot North Sea Swim Challenge. “Het was een heroïsche editie. Door de hoge golven, wind en de woelige zee bereikten slechts 99 zwemmers de finish”, vertelt Bruno Chinitor.

De Sportzot North Sea Swim Challenge over een afstand van zo’n 3,5 kilometer tussen Blankenberge en Zeebrugge was aan de tweede editie toe. Circa 120 deelnemers waagden aan de wedstrijd in de woelige Noordzee, om met de stroom mee te zwemmen. De wedstrijd stond voor iedereen open, zowel voor recreatieve als competitiezwemmers, triatleten.

De organisatie kon rekenen op de medewerking van de reddingsdiensten van Blankenberge en Zeebrugge, beide sportdiensten alsook de plaatselijke surfclubs O’Neill en Icarus en de financiële steun van Sportzot.

Om 9.00 uur gaf sportschepen Jurgen Content in Blankenberge het startschot voor de wedstrijd. Wim Vande Casteele leek weinig last te hebben van de omstandigheden. Hij zwom de afstand zelfs in 32”45 en nam als winnaar bij de heren de Sportzot NSSC- schaal in ontvangst door de Brugse sportschepen Franky Demon. Robin De Rous werd bijna anderhalve minuut later tweede. Seppe Sels derde. Bij de dames nam Katrien Delaender voor het tweede jaar op rij de trofee in handen. Joke Monserez werd tweede, Joske Millecam derde.

(ACR)