Guy Vansteenkiste is nieuwe voorzitter van KRNSO: “Jonge sporters zijn altijd welkom”

Sinds kort heeft de Koninklijke Roei- en Nautische Sportclub in Oostende een nieuwe voorzitter, Guy Vansteenkiste. Guy werd in 1970 lid van de club en vierde in 2021 zijn ‘gouden’ lidmaatschap bij KRNSO. Na het afhaken van Daniël Deweert als voorzitter werd een nieuwe kandidaat gezocht en de keuze viel op Guy Vansteenkiste, letterlijk en figuurlijk ‘een kind van het huis’.

“Na 50 jaar ben ik, op papier, nog altijd actief bij de masters”, vertelt Guy. “Ik werk op woensdag en zaterdag actief mee aan de organisatie van de club en ben verantwoordelijk voor de sponsoring en de businessclub.”

“Als nieuwe voorzitter wil ik me verder inzetten voor de club. Daniël blijft in het bestuur als penningmeester. John Vansteenkiste blijft secretaris en Jeroen Neus is onze ervaren hoofdtrainer. Eddy Puystjes is onze materiaalverantwoordelijke. Arne Dubois, een van onze succesvolle ex-roeiers, is coördinator van de nieuwe Olympische roeidiscipline, Beach Sprint Rowing, Dirk Lingier is coördinator WVSR en webmaster. Maxim Serlez is jeugdsportverantwoordelijke.”

“Nieuw in het bestuur zijn Xenia Lannoo, die de lidgelden en verzekeringen beheert en Steven Knockaert, hij coördineert het recreatief roeien. We vormen samen een dynamisch team dat de toekomst van KRNSO in goede banen moet leiden.”

Beach Rowing Event

“Sportief gezien is KRNSO goed bezig met drie, zelfs vier meisjes in de nationale boot U16”, weet de nieuwe voorzitter. “We beschikken nog over jong talent dat aan de deur komt kloppen voor nationale selecties en wat de Olympische Spelen 2024 in Parijs betreft, rekenen we op Marlon Colpaert.”

“Momenteel is de situatie zo dat met drie man zal moeten gestreden worden voor het samenstellen van de ‘Dubbel Skiff’. De uitslagen op komende kampioenschappen en internationale wereldbekerwedstrijden zullen beslissend zijn. Moest Bruggeling Thibo Vyvey definitief kiezen voor Skiff Enkel op EK’s en WK’s, dan staat de deur open voor Marlon om het Olympisch team te vormen met Niels Van Zandweghe.”

Wat de andere toekomstplannen betreft, zullen we blijven aandacht besteden aan het uitbreiden van onze businessclub, met regelmatig gespreks- of thema-avonden. Augustus wordt een drukke maand met een tweede Beach Rowing Event, het Belgisch Kampioenschap, in samenwerking met Sport Vlaanderen en de Roeifederatie, gevolgd door onze Internationale Regatta en onze jaarlijkse walvissloepenrace.”

Nieuwe botenloods

Door het groot succes van de club is ook gebleken dat de huidige botenloods te klein aan het worden is.

“De plannen zijn gemaakt en voorlopig goedgekeurd voor de realisatie van een tweede botenloods, op een stuk van de parking, dicht tegen het water”, legt voorzitter Guy Vansteenkiste uit, die deeltijds les verkeersveiligheid geeft aan SBSO Ter Zee. maar ook al 34 jaar als directeur fungeert van Rijschool KTA.

“De feesten van 150 jaar KRNSO zijn een groot succes geweest, maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. We hebben een goede jeugd, maar er moet ook aan de basis aflossing van de wacht zijn.”

“De deur van KRNSO staat wijd open. Jonge sporters die eens willen proeven van onze bijzonder attractieve roeisport, zijn steeds welkom. Zowel meisjes als jongens mogen enkele keren gratis komen meetrainen! Het moet niet altijd voetbal zijn!” (FRO)