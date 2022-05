Gouden ROSC-zwemmers Lotte Vanhauwaert en Xander Hebb ontvangen op stadhuis Oostende

Zaterdagnamiddag organiseerde het stadsbestuur van Oostende een ontvangst voor Lotte Vanhauwaert en Xander Hebb. De twee leden van Royal Ostend Swimming Club presteerden schitterend op de recente Belgische kampioenschappen.

Lotte woont in Oostende. Ze zit op de topsportschool in Antwerpen en studeert vanaf volgend jaar voor onderwijzeres. Ze is al sedert haar vier jaar lid van ROSC. Ze won goud op de 100 en 200 m vrije slag in de open categorie en ze behaalde zilver op het BK vrije slag.

Xander woont in Sint-Niklaas, studeert voor lijnpiloot aan VIVES Oostende en is lid van ROSC Oostende. Hij won goud op het BK 200 en 400 m vrije slag in open categorie en zilver op het BK schoolslag lange baan.

Dankzij de twee nieuwe ROSC-trainers, Rik Valcke en Brian Ryckeman maken de competitiezwemmers van de club enorm veel vorderingen.

“Oostende staat aan de top wat basketbal, voetbal en volley betreft, maar we zijn bijzonder fier dat ook de Oostendse zwemsport nationale successen oogst”, stelde sportschepen Bart Plasschaert in zijn speech. “De ouders en de club zijn daarbij heel belangrijk om de atleten te steunen en te motiveren. Ook de stad wil haar steentje bijdragen en daarom werd voor een nieuw en modern zwembad gezorgd. Ook de zwemmers kunnen nu de naam en faam van Oostende als grote sportstad hoog houden.”

