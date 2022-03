Flamingo’s starten crowdfunding om decor voor show te betalen

Na een pauze van vier jaar organiseert Synchro Klub Flamingo’s (SKF) uit Zwevegem in het paasweekend een reeks groots opgezette showoptredens. Nu start men een crowdfunding om het decor te betalen.

De ‘Grote Show’ van SKF is een tweejaarlijks optreden waarin alle zwemsters, de jongsten zijn amper zes jaar, aan bod komen. “In 2020 viel de show in het water door corona. De laatste editie is dus ondertussen vier jaar geleden. Zo’n honderd zwemsters bereiden zich nu volop voor op een nieuwe spetterende uitgave”, geeft woordvoerder Jo Vanackere ons mee.

De show speelt zich telkens af in een aangepast decor. “Deze decors nemen telkens een flinke hap uit het showbudget. Dit jaar is dat met het thema ‘Flamingo’s Around The World’, niet anders. We gaan normaal voor elke show op zoek naar sponsors, traditioneel zelfstandigen en bedrijven uit de regio. Zij worden sowieso al druk gesolliciteerd door tal van verenigingen en clubs en hadden het de voorbije twee jaar extra moeilijk. Daarom kiezen we nu voor een formule van crowdfunding”, aldus Vanackere.

Je kan een bedrag vanaf 5 euro storten. Zo hoopt men een bedrag van 2.000 euro in te zamelen. In ruil geven ze voor elke 50 euro die ze ontvangen op de website een stukje van het decor prijs. (GJZ)

Flamingo’s Around The World vindt plaats op 16, 17 en 18 april in Lago Kortrijk. Je kan SKF Zwevegem steunen via www.synchroflamingo.be/show2022 of overschrijving BE63 7350 4163 4408 met vermelding Decor Flamingo’s Around The World. Je kan een factuur krijgen voor het bedrag.