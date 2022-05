Fernando Dehaudt uit Menen wint in open water in Spanje

Een Belgische delegatie van jonge, talentvolle afstandszwemmers trok naar Banyoles in Girona om er deel te nemen aan de Spaanse kampioenschappen. Een gelegenheid om tijdens deze internationale wedstrijd ervaring op te doen met het oog op het Europese Open Water Junior Championships in Setubal, Portugal van begin juni.

Fernando Dehaudt uit Menen liet alvast zien in vorm te steken. Hij won er in het plaatselijke meer in zijn leeftijdscategorie de 7.5 kilometer. Zij het in 1u26’ 27”na een millimetersprint voor de Spanjaard Carlos Hernandez Lopez die in dezelfde tijd finishte. Fernando begon in september aan het vijfde jaar Industriële Wetenschappen in het VTI Sint-Lucas. Hij is aangesloten bij het Gold Swimming Team Zwevegem-Menen, het topsportproject zwemmen in de Leiestreek.

Maxime Courtois (LGN) eindigde in dezelfde wedstrijd van Fernando waar 35 zwemmers aan deelnamen als tweede Belg. Op de 5 kilometer bij de dames was er eerder een zilveren medaille voor Sioban Decraene (RDM, Moeskroen).

(ACR/ GF)