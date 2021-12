Fanny Lecluyse stoot door naar halve finales 50m schoolslag op WK zwemmen

Fanny Lecluyse heeft zich donderdag op het WK zwemmen kortebaan in Abu Dhabi geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. Ze tikte in de achtste en laatste reeks als vierde aan in 30.16, 42 honderdsten boven haar persoonlijke record (29.74 op 2 december 2015 in het Israëlische Netanya).

Lecluyse zwom de negende tijd, 0.61 trager dan de Jamaicaanse Alia Atkinson (29.55) die zich de snelste toonde.

Florine Gaspard kwam in de zesde reeks als derde aan in 30.45, 75 honderdsten boven haar Belgische record (29.70) dat ze op 6 november in het Russische Kazan zwom. De 19-jarige uit Bastenaken eindigde als zestiende ex aequo met de Britse Molly Renshaw. Een barrage (swim off) moet beslissen over haar laatste ticket voor de halve finales.

Valentine Dumont zwom de achttiende tijd in de reeksen van de 200 meter vrije slag. Dat volstond niet om door te stoten.

Met haar chrono van 1:57.56 bleef Dumont ruim 2,5 seconden boven haar BR (1:54.97) dat ze vorig jaar in Boedapest zwom. De Nederlandse Marrit Steenbergen plaatste zich als laatste met 1:54.70.

Thomas Thijs eindigde in de vierde reeks van de 400 meter vrije slag als negende en voorlaatste in 3:48.07. Hij was daarmee 8.55 trager dan de Venezolaanse winnaar Alfonso Enrique Mestre Vivas. Die haalde het in 3:39.52 en plaatste zich als enige in de serie voor de finale met acht.

De toptijd in de reeksen kwam op naam van de Oostenrijker Felix Auboeck met 3:37.91. De 24-jarige Thijs zwom de 38e tijd op 62 deelnemers.