Fanny Lecluyse (100m wisselslag) is er zaterdag niet in geslaagd de reeksen te overleven op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi.

De 29-jarige Lecluyse werd zesde in de vierde reeks van de 100 meter wisselslag in 1:00.52. Haar persoonlijk record bedraagt 59.98. Met de 21e totaaltijd kwam ze te kort voor de halve finales. De Israëlische Anastasia Gorbenko was de snelste in de reeksen in 58.36.