Drie synchroonzwemsters SKF naar EK

Van 29 juni tot en met 3 juli treden drie zwemsters van Synchro Klub de Flamingo’s aan op het Europees Kampioenschap voor Junioren in Alicante.

Kato Vanackere uit Zwevegem, Silke Holvoet uit Ooigem en Marilyn De Decker uit Deinze maken deel uit van de nationale selectie die de tienkoppige ‘combo’ zal zwemmen. Silke en Kato nemen ook deel aan de competitie voor het vrije duet.

De drie zwemsters haalden vorig najaar de zestienkoppige (pre)selectie en dwongen uiteindelijk een plaats af in het team. In april kon het nationale juniorenteam zich kwalificeren voor het Europees Kampioenschap. Het team werd toen tweede in het sterk bezette Open Franse Kampioenschap in Tours.

“Kato en Silke haalden op dezelfde wedstrijd ook de kwalificatielimiet voor hun vrij duet. De twee zestienjarige Flamingo’s, beiden zijn nog eerstejaarsjunioren, werden eerste van de drie deelnemende Belgische duetten. Zij mogen op woensdag 29 juni hun routine zwemmen. De ambitie is vooral een goede prestatie neer te zetten en de vruchten te plukken van hun vele trainingsarbeid”, vertelt Jo Vanackere van De Flamingo’s.

Internationaal

De drie meisjes treden in de voetsporen van hun clubgenotes Hannah Samyn en Hélène De Decker, die zich vorig jaar als eerste Belgische duet ooit kwalificeerden voor het EK junioren.

Met drie zwemsters is SKF overigens de grootste ‘leverancier’ van het nationale juniorenteam. Geen enkele andere club vaardigt evenveel zwemsters af.

Artistic Summer

Ook andere zwemsters van SKF treden binnenkort aan op het internationale toneel artistiek zwemmen. Junior Anne Desmet en kadetten Lani Neirynck, Fien Sandra, Lize De Keyzer en Valentina Demets maken immers deel uit van de selectie van het Center of Excellence.

“Doel van dit initiatief is beloftevolle synchroonzwemsters van verschillende clubs samen te brengen en te laten proeven van een internationale competitie. De teams van de junioren en kadetten nemen van 15 tot 17 juli deel aan de Artistic Summer National Championships Portugal in Tomar, nabij Lissabon”, besluit Jo Vanackere. (GJZ)