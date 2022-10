Dolfijnen Middelkerke zijn top: “Prima resultaten zijn lichtpuntje na heel moeilijke coronajaren”

De sfeer in de Middelkerkse zwemvereniging Dolfijnen is de laatste weken licht euforisch. Daar zitten de prima prestaties van hun competitiezwemmers op de Provinciale Kampioenschappen (PK) in Diksmuide en de prestigieuze jeugdwedstrijd ‘Memorial Anteunis’ in Gent ongetwijfeld voor iets tussen.

“Ik ben ontzettend tevreden over de prestaties van onze zwemmers”, vertelt Pieter Moerman, hoofdcoach van DMI. “Op de provinciale kampioenschappen op 15 en 16 oktober heeft elke deelnemer van onze club een medaille gezwommen. Ook in de estafettewedstrijden stonden we telkens op het podium. De twaalfjarige Fran D’Haeseleer zwom zelfs een provinciaal record op de vijftig meter vrije slag. Iedereen heeft echt het beste van zichzelf gegeven. Ik ben heel fier op onze zwemmers. Het provinciaal record van Fran D’Haeseleer steekt boven alles uit, maar dat doet niets af van de prestaties van de andere zwemmers. Met vijftien zwemmers haalden we 41 medailles. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

“Ook vorig weekend waren we top, op de Memorial Anteunis”, gaat Moerman verder. “Met een selecte groep van negen zwemmers waren we present in zestien finales. Als je weet dat enkel de betere zwemmers uit heel België en de buurlanden deelnemen aan die wedstrijd, durf ik spreken van een topprestatie van onze club.”

Dagelijks trainen

Binnenkort staan de Open Belgische Kampioenschappen en de Vlaamse Jeugdkampioenschappen geprogrammeerd. Ook in die wedstrijden wil de hoofdcoach van Dolfijnen Middelkerke mooie prestaties neerzetten. “Enkele zwemmers zijn al geselecteerd voor die kampioenschappen en zijn zich volop aan het voorbereiden. Voor hen wordt het een drukke herfstvakantie. Ze trainen gemiddeld zes à zeven keer per week. Volharding en een ijzeren wil zijn onontbeerlijk voor een topzwemmer. Ook het morfologische aspect is niet onbelangrijk, want een grote zwemmer heeft uiteraard meer kans om door te breken.”

Even genieten

Moerman is blij dat alle coronamiserie achter de rug is. “De prima resultaten van onze zwemmers zijn een lichtpuntje na een heel moeilijke periode. Eerst waren de zwembaden dicht, en later kon er enkel mits het respecteren van strikte regels getraind worden. Hopelijk gooit de energiecrisis nu geen roet in het eten. Maar voorlopig vergeten we even al deze zorgen en geniet iedereen binnen de club van de schitterende prestaties van onze zwemmers.” (PDC)