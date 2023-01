De Dolfijnen zwemmen voor Saying Goodbye

32.296 lengtes of 807.400 meter. Zoveel zwommen leden en sympathisanten van Wevelgemse zwemklub De Dolfijnen samen voor het goede doel. De 2000 euro die organisatie ‘Saying Goodbye’ kreeg worden gebruikt om kampen te organiseren voor kinderen die een dierbare hebben verloren.

“Sommigen zwommen zelfs 200 keer honderd meter, een fantastische prestatie”, onderstreept Kurt Deschepper van zwemclub De Dolfijnen. “Dat is niet alleen lastig door de afstand maar je moet ook 600 keer draaien. Niet te onderschatten. Na de jaren onderbreking waren we aangenaam verrast om zoveel volk te mogen verwelkomen op onze zwemmarathon op 3 december. Wie wou deelnemen betaalde twaalf euro, waarvoor hij of zij naar hartenlust mocht zwemmen. En nadien twee Klaaskoeken kreeg en een drankje naar keuze.”

De opbrengst van de zwemmarathon gaat naar goede gewoonte naar een goed doel. Dat is dit keer VZW Saying Goodbye. “Tijdens de zomer organiseren we een kamp voor kinderen die een dierbare, vaak een ouder, verloren hebben”, vertelt Simon Bulcaen van Saying Goodbye. “We proberen dit zo laagdrempelig te houden, alle financiële steuntjes helpen daarbij. We trekken een week naar Opoeteren, dagelijks voorzien we tijd en ruimte voor therapie of yoga. Vanzelfsprekend wordt er vaak over het rouwproces gesproken maar er is zeker ook veel ruimte om te spelen.”

De cheque werd uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar al snel te horen viel dat het evenement volgend jaar wellicht opnieuw zal georganiseerd worden.