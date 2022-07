BZK hoopt op medailles op het BK lange baan: “Ze zijn elkaar aan het opjutten”

De kerngroep competitiezwemmers van de Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) is dit weekend te gast in zwembad Wezenberg in Antwerpen voor het Belgisch kampioenschap op de lange baan. Vorig weekend waren jonge talentvolle zwemmers in actie op het BJK.

Het zijn drukke weken voor de kerngroep zwemmers van BZK die aan competitie doet. Er was het Zomercriterium waar de meesten hun beste tijd zwommen, ondanks de weinige tijd die er was na de examens om zich hierop voor te bereiden. Vorig weekend was er het BK voor de jeugd in Genk.

Normaal moest er worden ingeschreven met een 50 metertijd. Door corona waren er veel zwemmers die dit niet echt konden voorleggen en aanvaardde men uiteindelijk ook de tijden op 25 meter. Het is moeilijk om dan een vergelijking te maken. “Qua tijden zat het goed. Onze aanwezige zwemmers zetten er de nodige stappen. Jammerlijk leverde dit niets op in medailles”, vindt coach Stefaan Maene.

Kans

“Komend weekend trekken we naar Antwerpen voor het BK vanaf 15 jaar. Zij die daaraan deelnemen hebben op training laten zien dat ze er klaar voor zijn. Zowel mentaal als conditioneel.”

Thijs Van Cleven uit Oostkamp was een lange tijd out met klierkoorts en heeft er nu opnieuw zin. In zijn leeftijdscategorie – hij is van 2005 – hoopt hij toch op een podiumplaats, vooral op de 100 meter en 200 meter vlinderslag. Met Milan Weyts, Stefan Vanderschrick en Jasper Arents, die nog altijd lid is van BZK, vormt Van Cleven een aflossingsploeg op de 4x 100 vrije slag bij de mannen. Zij maken kans op een medaille. “Met Jasper hebben we wellicht de snelste in crawl. De anderen kunnen zich dusdanig opladen om in die zin iets te behalen. Dat zou bijzonder mooi zijn.”

Goede groepsgeest

Het BK vormt overigens het hoogtepunt deze zomer voor de zwemmers binnen de kerngroep. “Ze zien het zitten. Er is een goede groepsgeest. Iedereen komt graag trainen en dat kan naar de toekomst toe alleen maar positief zijn. Ze zijn elkaar ook aan het motiveren, aan het opjutten om ook op het BK minstens een besttijd te zwemmen”, aldus Maene die er deze week met Sean en Leo Neirynck nog twee deelnemers voor het BK bij kreeg. “Zij wonen in de VS. In de zomer zijn ze hier. Ik train hen nu al enkele jaren en nu dus bij BZK.”

(AC)