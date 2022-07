Brugse Langerei Zwemmers klaar voor tweede editie van North Sea Swimm Challenge

De Langerei Zwemmers behoort in Brugge met 630 leden tot de snelst groeiende sportverenigingen. Zaterdag 9 juli organiseert men tussen Blankenberge en Zeebrugge de Sportzot North Sea Swimm Challenge. “We zwemmen met de stroom mee ongeveer een half uur sneller dan over dezelfde afstand in een zwembad.”

De Sportzot North Sea Swimm Challenge (3,5 kilometer) is aan de tweede editie toe en start in Blankenberge om 9 uur. Hiermee knoopt de Langerei Zwemmers aan met de oude traditie van de Noordzeeschaal, een gelijkaardige wedstrijd die tot begin jaren tachtig werd georganiseerd. “Onze wedstrijd staat open voor iedereen, zowel voor recreatieve als competitiezwemmers, triatleten. Met de stroom mee in zee gaat die afstand bijzonder vlot. De meesten doen er een uur over”, weet Bruno Chinitor.

Binnen zijn organisatie kan hij rekenen op de medewerking van de reddingsdiensten van Blankenberge en Zeebrugge, beide sportdiensten, alsook de plaatselijke surfclubs O’Neill en Icarus en de financiële steun van Sportzot.

Zwemponton

Zaterdag werden in Brugge de eerste zwemmers verwelkomd aan de Coupure voor een verfrissende duik in de historische binnenstad. De Langerei Zwemmers juicht dit initiatief toe en hoopt dat de stad Brugge hiermee doorgaat. “Het zou jammer zijn mocht het volgend jaar worden afgebouwd of zelfs volledig worden opgedoekt”, klinkt Bruno Chinitor. “Voor zowel de toeristen als de Bruggelingen vormt zo’n zwemponton een enorme meerwaarde. We begrijpen dat het om een hoge kost gaat, maar er zijn zaken die aan de Sint-Pietersplas financieel evenredig zullen zijn, zoals een reddingsdienst. Misschien kan het ponton goedkoper.” (ACR)

Inschrijven voor de North Sea Swim Challenge kan via https://bit.ly/inschrijven_Sportzot_NSSC_2022