Brugse ijsberen winnen eigen zwemfeest

De Koninklijke zwemclub de Brugse ijsberenkring (BYK) organiseerde zondag voor de 55ste keer een nationaal ijsberen zwemfeest. De circa honderd deelnemers uit diverse uithoeken van ons land namen er individueel of in een aflossingsploeg een duik in het koele water.

De moedige ijsberen uit zeven verschillende traditionele clubs trotseerden het sop van het watersportcentrum ‘Aan de plas’ in Sint- Pieters en dat was omwille van corona van in 2020 geleden. “We konden toch rekenen op een mooie opkomst. Want bij dergelijke organisaties hoor je toch dat er minder deelnemers zijn”, vertelt secretaris Franky Moelaert.

De buitentemperatuur bedroeg zes graden bij een zeer strakke noordenwind die voor de zwemmers voor enige zijdelingse golfslag zorgde. De temperatuur van het water schommelde rond de drie, vier graden. Nabij de winterhut was het voor niet zwemmers en de ijsberen gezellig vertoeven voor een warme kop soep, chocolademelk of zelfs iets sterkers. Zowel jong als oud waagden zich aan een plons in het water. Al was een goede voorbereiding met wat joggen en stretchen geen overbodige luxe. Na die heuse opwarming en een reeks met demonstratiezwemmers konden de competitiezwemmers volgens hun leeftijd, zwemdiscipline en afstand aan de slag.

De Brugse IJsberen kon de voorbije twee jaar of in coronatijd als een buitensport op een toename van het aantal leden rekenen. “Nu hebben wij 140 leden en we krijgen regelmatig nieuwelingen bij. Ook dankzij onze nieuwe, mooie accommodatie in de Koude Keuken in Sint-Andries, waar we op zondagochtend kunnen trainen. Dit stimuleert onze mensen”, aldus Moelaert.

Het Brugse IJsberen zwemfeest maakt deel uit van de nationale competitie winterzwemmen in open water. De wedstrijden starten in oktober. De afsluiter is eind maart in Hoei met de oversteek van de Maas. Bedoeling is om voor de deelnemende zwemmers op het einde van het seizoen aan de hand van punten een eindklassement op te maken. Een groot deel van de leden van de Brugse IJsberen nam aan hun eigen organisatie deel. Net als de vorige editie won BYK met 108 punten en met ruime voorsprong het eindklassement in Brugge of de schaal Herman Vermeulen.

De ereprijs Brugse Zot 100 meter in schoolslag en in vrije slag ging naar Katrien Kerckhove (BYK) en Faye Bruggeman (SWEM) en naar Ludovic Langbeen (BYK) en Christophe Remy (COOL). Marc Oosterlinck (BYK) en Reimonda Aerts (SWEM) ontvingen van stad Brugge de BYK master trofee. (ACR)