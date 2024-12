Brugse IJsberen het koude water in voor hun jaarlijkse kerstduik: “Nu ga ik genieten van een warm drankje”

Zaterdag organiseerden de Brugse IJsberen hun traditionele kerstduik. Met 200 deelnemers sprongen ze in de vijver van domein De Koude Keuken in Sint-Andries. “Voor mij is het de eerste keer dat ik hieraan deelneem”, zegt buurtbewoner Bram Miny (33) die niet speciaal getraind had voor deze sportieve uitdaging.

De koninklijke zwemclub De Brugse IJsberen organiseerde zijn kerstduik voor de eerste keer in 1973. Tot 2016 was de duik enkel voor geoefende ijsberen. Nadien mocht iedereen deelnemen. Ook de locaties wijzigden. Aanvankelijk was het aan de Rozenhoedkaai om nadien naar de Langerei te verhuizen. Sinds vorig jaar strijken de ijsberen neer in De Koude Keuken waar hun clublokaal zich situeert.

Goede waterkwaliteit

“Voor ons is het praktischer want we hebben alles bij de hand en moeten minder materiaal verhuizen. De waterkwaliteit in de vijver is uitstekend en het is ook een gelegenheid om onze vaste stek eens te tonen aan het grote publiek. Om de namiddag te starten waren er de wedstrijden 50 en 120 meter zwemmen.”

“Die tweede afstand is echt al voor de gevorderden. De temperatuur van het water is dit jaar 5,5 graden. De regen is een beetje de spelbreker. Het is natuurlijk leuker als er een winterzonnetje schijnt. Maar straks zijn we toch nat als we in het water springen”, aldus voorzitter Koen Kerckhove.

“Onze leden hebben natuurlijk heel wat ervaring aangezien we 2 keer per week trainen. Maar ik zie toch ook mensen die zich voor het eerst wagen aan onze kerstduik.”

Eerste keer

Een van hen is Bram Miny die vlakbij De Koude Keuken woont. “Ik heb niet speciaal getraind hiervoor. Vroeger ging ik wel veel naar sauna’s. Enkele jaren geleden ben ik ook al eens in de Noordzee gesprongen tijdens de winter en het leek me leuk om die ervaring nog eens over te doen. Ik verwacht dat het koud zal zijn maar ik kan daar wel tegen.”

Voor Kirsi Cabooter (40) uit Brugge was het de tweede keer. “Door het grillige was de start iets kouder dan vorig jaar maar het gevoel voor je lichaam als je uit het water komt is echt zalig. Nu ga ik genieten van een warm drankje.” (FVDB)