‘Boerenjaar’ voor 14-jarig zwemtalent Bas Claerhout uit Izegem: “Zwemtraining is voor mij ontspanning”

Bas Claerhout zwom van juli vorig jaar tot februari dit jaar Belgische en Vlaamse titels op verschillende afstanden bijeen, in zowel het zwemmen als het reddend zwemmen. “Met plezier train ik een twaalftal uur per week”, zegt hij. “Zwemtrainingen zijn voor mij niet alleen inspanning, maar ook ontspanning.”

Bas is de zoon van Filip Claerhout en Annelies Coudron. Hij gaat naar de Prizma Middenschool, waar hij Stem Wetenschappen volgt. Hij is lid van de Izegemse Krekelzwemmer (IKZ) en de Izegemse Reddingsclub (IRC).

Precompetitiezwemmen voor kleuters

“Toen ik drie jaar was, deed ik al mee aan een precompetitiezwemmen voor kleuters”, zegt Bas. “De voorbije jaren bleef ik verder trainen en meedoen aan de jeugdcompetities. Die vele uren trainen leverden goeie resultaten op: goud (1500 en 400m vrij, 200m wissel) op het BK in Antwerpen in 2021, goud (200m wissel) en allround Vlaams kampioen op de Vlaamse Jeugdkampioenschappen korte baan (Vlaamse Jeugd Talent Challenge) in Kortrijk in 2021, en nu in februari goud (200m wissel en vrij), allround Vlaams kampioen en zilver (4x100m vrij).”

Bas heeft wil verder groeien en blijft volop genieten van de trainingen. “Na tien jaar zwem ik nog altijd met heel veel goesting. Als ik bijvoorbeeld ’s avonds onmiddellijk na school ga trainen, geniet ik daar evenveel van als leeftijdsgenoten van het gamen.”

Kiezen

De jongeman doe ook aan ‘reddend zwemmen’. “Een heel toffe discipline, maar ik besef dat ik zal moeten kiezen tussen gewoon en reddend zwemmen.”

Bas is lid van het ‘High Hopes Team’ van de Vlaamse Zwemfederatie: “Jonge zwemmers die de limieten van de federatie halen. We zijn maar met zes die geboren zijn in 2008. Ik ben ook nog lid van de ‘Yellow Seals’, de Vlaamse beloftekern, een talentdetectieprogramma van de Federatie Reddend Zwemmen.”