Bekend zwemevenement in open water Damme-Brugge voor het eerst gespreid over twee dagen

In het weekend van 20 en 21 augustus wordt de 98ste editie van Damme Brugge een tweedaagse. De Koninklijke Brugse Zwemkring (BZK) zorgt voor onder meer zwemwedstrijden op diverse afstanden, op zaterdag en zondag is er een beach waterpolotornooi en enkele demo’s van de afdeling artistiek zwemmen.

Damme-Brugge is ongetwijfeld de bekendste en oudste open waterwedstrijd in ons land. Voor de eerste editie moeten we al terug naar het jaar 1910 waar er tussen de ponton in Damme tot aan de legendarische ‘ponte’ in Brugge 4.060 meter werd gezwommen.

Meer dan een eeuw later prijkt de klassieker opnieuw op de kalender. “De voorbije vier jaar werden we geteisterd door werken en een padamie”, klinkt het. In 2018 en 2019 was er een afgeslankte versie door werkzaamheden in en rond de Damse Vaart. De voorbije twee jaar werd de zwemwedstrijd omwille van corona afgelast.

Groot feest

Voor de 98ste editie van Damme Brugge is nu voor een tweedaagse gekozen met diverse activiteiten. Naast de klassieke zwemafstanden 5, 4 en 3 km op zondag haalde de organisatie binnen BZK inspiratie bij hun voorgangers die in het begin van vorige eeuw van Damme Brugge een groot feest maakten. “Deze editie wordt dan ook een groot feest in aanloop naar de 100ste Damme Brugge in 2024.”

Op zaterdag kan men korte afstanden zwemmen van 1000 en 500 meter. Er is ook een Paco Race voor de 8 tot 12 jarigen over een afstand van 250 meter al dan niet vergezeld van een begeleider. Daarnaast is er een beach waterpolotornooi voor dames en heren ouder dan 14 jaar, zowel voor recreanten als voor competitie. Het Artistiek Zwemmen, ook wel gekend als waterballet, wordt er tevens gedemonstreerd.

Op zondag start men met een rijkelijk ontbijt om de dag sterk aan te vatten. Naast de lange afstanden in competitie en de 4000 meter zwemjogging is er een opnieuuw een beach waterpolotornooi, dit keer voor de jeugd geboren tussen 2003 en 2012 zowel voor recreanten als voor competitie. Die dag zijn er opnieuw demo’s van het Artistiek Zwemmen.

