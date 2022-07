Bas Claerhout (14) en Laura Velghe (10) schitteren op Krekel Open Bad: “Blijven trainen tijdens examens”

Zaterdag konden zowel Bas Claerhout (14) als Laura Velghe (10) van IKZ vier keer een beker in de lucht steken op het eigen Krekel Open Bad. Samen goed voor zeven keer goud en één keer zilver.

Bas Claerhout behaalde drie gouden en één zilveren beker. Hij werd tweede op de 100 m vrije slag (58,41) en eerste op de 200 m schoolslag (2,43,00), de 100 m rugslag (1,07,30) en de 200 m vrije slag (2,06,06). “Vooraf had ik niet meteen een doelstelling voorop gezet”, opent de 14-jarige Izegemnaar. “Ik wou gewoon genieten van onze eigen wedstrijd in ons eigen buitenbad en zo goed mogelijke tijden zwemmen. En ik kan zeker en vast tevreden zijn, want ik heb vier besttijden gezwommen.”

“Ook al waren er examens, ik heb toch kunnen doortrainen en was dus voorbereid op de wedstrijd. Toch heb ik er niet naartoe gewerkt, want dit is geen piekwedstrijd. De volgende wedstrijd is de belangrijkste van het jaar: de Belgische jeugdkampioenschappen in Genk. Hier hoop ik mijn Belgische titels te verlengen. Daarnaast is deze wedstrijd ook de afsluiter van het jaar. Verder hoop ik om naar het EJK of EK te mogen gaan.”

Ook Laura Velghe (10) uit Ingelmunster deed het schitterend. Zij behaalde op alle vier haar onderdelen goud: 100 m schoolslag, 100 m vlinderslag, 100 m vrije slag en 100 m rugslag. “Ik wou vooral mijn tijden verbeteren en een nieuw clubrecord behalen”, vertelt Laura. “Ik was ontzettend blij dat ik telkens eerste was en twee keer een clubrecord kon neerzetten: 01.38.39 op de 100 m vlinderslag en 01.32.34 op de 100 m rugslag.”

“Een 50 m-bad vind ik lastiger om in te zwemmen, maar ook de combinatie van vroeg opstaan op zaterdagmorgen, buiten zwemmen en vier keer zwemmen was niet gemakkelijk. Ik had wel veel getraind. Vijf en een half uur per week zwemmen. Ik train zoveel als ik kan, maar vorige week waren er wel proefwerken waardoor ik één keer dertig minuten eerder stopte omdat ik nog wat schoolwerk had.”

“Op zondag 3 juli is het eendjescriterium Zwevegem Zwemclub Gold. Dat is de laatste wedstrijd van het seizoen waar ik nog eens alles kan geven en hopelijk nog een medaille kan mee naar huis nemen. Maar het belangrijkste is dat ik graag zwem. Ik wil gewoon verder blijven zwemmen, werken aan mijn zwemtechnieken en veel plezier maken met de vriendinnen van de zwemclub.”

Goede begeleiding

“Toch wil ik opnieuw voor een nieuw clubrecord gaan in het najaar. Liefst doe ik de wisselslag: vlinderslag, rugslag, schoolslag om dan te eindigen in vrije slag. Ik deed dit seizoen aan alle wedstrijden mee en stond ook iedere keer op het podium. Meestal had ik een eerste plaats en soms eens een tweede plaats. Ik ben trots op mijn 51 medailles en 6 bekers op mijn kamer. Ik ga ook nog turnen bij Gym Izegem (7 uur per week) en ik hoop dit verder te kunnen combineren. Dankjewel aan de trainers voor de goede begeleiding en aan de grootouders die mij vaak brengen naar het zwembad”, besluit Laura.

(RV)