Aqua Sport Brugge ziet ledenaantal nog steeds groeien: “Momenteel meer vraag dan wat we aankunnen”

In het waterpolo is Aqua Sport Brugge dit seizoen aan zijn tweede werkjaar begonnen. “Ons hoofddoel is om de Brugse jongeren in het zwembad te krijgen. Dat loopt vrij goed want ons ledenaantal blijft groeien”, stelt voorzitter Bert Defreyne.

Aqua Sport Brugge, actief in Lago in Sint-Andries, telt nu net geen honderd leden, verspreid over alle leeftijdscategorieën. De U9 en U11 doen recreatieve PACO-tornooien. De U13 speelt nationaal voor de zevende plaats. De U15 is actief in de regionale competitie en de U17 vormt samen met WASE (Sint-Niklaas) een ploeg in nationale en heeft nog kans op play-offs voor de landstitel.

Spelvreugde

“We willen garant staan voor een positieve en kwaliteitsvolle watersportbeleving waarbij spelvreugde en teamspirit centraal staan”, stelt de voorzitter. “Iedereen speelt en met plezier. De interesse is er. Na corona blijft het vinden van trainers en vrijwilligers moeilijk. Qua spelers hebben we momenteel meer vraag dan wat we aankunnen.”

De U15 verloor zaterdag jammerlijk met 14-16 tegen WASE. Een wedstrijd met als inzet het kampioenschap. “In het verleden was er nog een kruiscompetitie tussen de regionale reeksen. Dat zorgde wel voor zeer verre verplaatsingen, naar bijvoorbeeld Limburg. Er moet nu nog beslist worden wat er komt. Maar door wie?”, vraagt de voorzitter zich af. “Eind december hebben alle Vlaamse leden van de nationale commissie waterpolo hun ontslag gegeven. Ik vrees dat er voor onze U15 geen wedstrijden meer komen.”

In eigen handen

De senioren van Aqua Sport Brugge nemen deel aan de nationale waterpolocompetitie. De doelstelling is dezelfde als vorig seizoen: kampioen spelen. ASB staat in derde afdeling met een match minder op een punt van Strombeek dat in het weekend in Moeskroen niet verder kwam dan een gelijkspel.

“We hebben alles in eigen handen om kampioen te worden”

“We hebben alles in eigen handen om kampioen te worden. Als dat niet zo is, dan is dit aan onszelf te wijten”, aldus de voorzitter. Bij een eventuele tweede plaats volgt een best of three met de voorlaatste van tweede afdeling. “Dit is een herkansing. Superbelangrijk. Drie matchen alles of niets. Dat heb ik liever niet. Het is nu aan ons om geen puntenverlies te lijden, zodat we rechtstreeks promoveren.”

