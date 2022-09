Als Damme uit het Interbad stapt moeten de Dammenaars meer betalen om in Brugge te komen zwemmen

Als Damme uit het Interbad stapt, heeft dat financiële gevolgen voor Brugge. Dat bleek tijdens de gemeenteraad maandagavond. “Maar zwemmen voor de Bruggelingen wordt niet duurder. Desnoods werken we met een gedifferentieerd tarief en moeten de niet-Bruggelingen meer inkom betalen”, fulmineerde sportschepen Franky Demon (CD&V).

Katrien Cattoor (Groen) volgt haar partijgenote Charlotte Storme definitief op. Laatstgenoemde meldde de gemeenteraad dat ze definitief verzaakt aan haar mandaat. In januari al nam ze tijdelijk ontslag uit de raad om voor een gezond familielid te zorgen, ze keert niet meer terug.

Tijdens de raad maandagavond laakte ‘nieuwkomer’ Katrien Catoor het feit dat Damme na vijftig jaar uit het Interbad in Sint-Kruis wil stappen. Als reden vermeldt Damme de extra 2,1 miljoen euro die Brugge en TMVH bovenop het oorspronkelijke investeringsbudget willen investeren om de noodzakelijke werken aan het zwembad uit te voeren. Katrien Cattoor polste naar de financiële gevolgen voor Brugge.

Acht procent

Volgens sportschepen Franky Demon (CD&V) is Damme nog niet uit het Interbad gestapt: “Tot nu toe betaalt Brugge 92 procent van alle kosten, Damme amper 8 procent. Het investeringsbudget dat uitbater Farys opgesteld heeft, bedraagt in totaal 1,4 miljoen euro. Daarvan moet Damme amper 112.000 euro ophoesten.”

“Maar het zwembad is verouderd, er is een studie gemaakt hoeveel het zal kosten om in de toekomst nog op een veilige manier te kunnen zwemmen in het Interbad. Broodnodige onderhoudswerken, geen luxe, kosten inderdaad 2,1 miljoen euro. Ook hiervoor is het aandeel van Damme slechts 168.000 euro.”

Tarieven

“Indien Damme afhaakt, wordt het uiteraard een financiële uitdaging voor de Brugse stadskas om het zwembad open te houden. We zullen de tarieven moeten herbekijken. Hoe dan ook, zwemmen voor de Bruggeling mag hierdoor niet duurder worden. Het moet een democratische sport blijven. We zullen die meerkost niet doorrekenen naar de Bruggelingen. Als het moet, voeren we een gedifferentieerd tarief in, waarbij niet-Bruggelingen meer inkom moeten betalen…”