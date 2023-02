11-jarige Laura Velghe kroont zich tot Vlaams kampioene zwemmen: “Ik ging voor niets minder dan winst”

Laura Velghe (11) uit Ingelmunster mag zich Vlaams kampioene noemen. De jonge zwemster van IKZ zette uitstekende tijden neer en is naast zwemmen ook een uitstekende turnster. En dan waren er ook nog eens proefwerken.

“Ik ging naar Antwerpen met een duidelijke doelstelling: winnen! Ik ging voor niets minder dan die eerste plaats”, opent de 11-jarige Laura Velghe uit Ingelmunster die school loopt aan Prizma de Wegwijzer in Ingelmunster en ook in de scouts van Ingelmunster zit.

“Ik ben enorm gedreven in om het even welke sport. Of ik nu meedoe in een zwemloop of aan de scholenveldloop. Ik wil steevast voor de eerste plaats gaan. Naast zwemmen doe ik ook aan turnen. Op 15 januari behaalde ik daar nog de vijfde plaats allround van alle provincies van België in de provinciale voorronde 1 C-Niveau in Sint-Pieters-Leeuw.”

Proefwerken

“Ook mijn zwemtrainer Linda zegt dat ik een winnaarsmentaliteit in mij heb en ook veel doorzettingsvermogen. Meestal lukt het mij ook wel om eerste te worden, maar dat zal steeds moeilijker worden omdat andere zwemmers ook beter worden.”

“In Antwerpen werd ik in het eindklassement dus eerste. Op de 400 meter vrije slag (5’25”94), 100 meter rugslag (1’21”) en 200 meter wisselslag (2’54”01) werd ik eerste en op de 50 meter vlinderslag (37”11), 100 meter vrije slag (1’13”52) en 100 meter schoolslag (1’34”40) werd ik tweede. Ik ben tevreden met mijn resultaten en heb nu bijna alle limieten voor het BJK. Ik zwom bovendien persoonlijke besttijden.”

“Ik hoop zo lang mogelijk het turnen en zwemmen te kunnen blijven combineren”

“Die grote wedstrijd viel wel wat ongelegen, want ik had proefwerken. Echt niet ideaal. Ik studeerde al héél wat in de kerstvakantie tussen de trainingen door maar dit is ondertussen al een maand geleden. Naarmate het VJTC naderde, werden er ook meer zwemtrainingen gegeven waardoor er weinig tot geen tijd was om iets te doen voor school. Tijdens het VJTC-weekend deed ik niets voor school. Ik kwam tijd te kort om te studeren of om te herhalen. Ik was doodop na het weekend dus dat was ook geen ideale start van de proefwerken.”

“Nu ik Vlaams kampioene ben, droom ik stiekem ook wel van het Belgisch kampioenschap, maar ik besef ook wel dat dit niet vanzelf zal gaan. Ik ben gemotiveerd om mijn tijden te verbeteren, te blijven werken aan mijn zwemstijlen en de rest zie ik wel.”

Techniek verbeteren

“Iedere wedstrijd waar ik aan deelneem, is voor mij belangrijk en ik zet me altijd voor de volle honderd procent in. Ik hoop zo lang mogelijk het turnen en zwemmen te kunnen blijven combineren. Verder wil ik veel plezier beleven met de meisjes van het turnen en zwemmen en uiteraard ook blijven trainen om mijn techniek te verbeteren.”

“Ik wil tot slot ook graag de trainers, officials, leden van het bestuur, mijn grootouders en supporters die het mogelijk maken om mijn talenten te kunnen ontplooien, bedanken.”

(Robin Verleden)