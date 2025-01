Zesde seizoen voor Philsor Bikes Cycling Team: “Verder gaan op huidig elan”

Het Philsor Bikes Cycling Team van de broers Rosseeuw is ongetwijfeld een van de uniekste wielerclubs. Al zes seizoenen lang kan het team rekenen op exact dezelfde sponsors, en kent het inkomende noch uitgaande transfers. Robin (27) en Birger (24) zijn er de enige twee renners, en rijden wedstrijden op alle niveaus: van regionale (prof)wedstrijden en interclubs tot nevenbonden.

Al respectievelijk 21 en 18 jaar gaan Robin en Birger – allebei werkzaam op de middelbare school Campus de Reynaert in Tielt dapper door onder het motto ‘de winnaar is de verliezer die nooit opgeeft’. Veelwinnaars zijn ze niet, daardoor kunnen ze ook van een verre ereplaats genieten, of van een relatief onverwachte meevaller.

Aantal wedstrijden

Zo pakte Robin dit jaar brons op het West-Vlaams kampioenschap tijdrijden en liet hij onder andere de uittredende kampioen achter zich. “Maar een overwinning of toptienplaats bij de nevenbond, top 20 of top 30 in gewone wedstrijden… Ook daar hebben we er elk een aantal van op ons conto dit seizoen, en dat zijn resultaten waarmee we zeker ook tevreden zijn. Waar we wellicht bij de koplopers horen, is het aantal wedstrijden. Dit seizoen had ik 85 wegwedstrijden op de teller, Birger 83”, voegt Robin toe.

“Dit jaar willen we verder gaan op ons huidig elan, en wisselen we wedstrijden bij de nevenbonden LWU en EDH af met koersen van Cycling Vlaanderen, waaronder ook enkele interclubwedstrijden. Als tweemansploeg kan je natuurlijk niet ‘alleen’ aan interclubs meedoen, maar we hebben enkele bevriende clubs waarmee we geregeld samenwerken”, aldus Birger.

Financieren

Dat het team al zes seizoenen lang op dezelfde sponsors kan rekenen, is in de huidige tijden ook wel een unicum, al is daar volgens Robin een specifieke reden voor. “We vragen niet veel. Het is niet de bedoeling dat iemand anders de ploeg moet financieren. De beperkte bedragen dienen vooral voor het ‘officiële luik’: de clubvergunning bij Cycling Vlaanderen. Zonder mag je jezelf geen club noemen en kan je niet met publiciteit rijden. Materiaal zoals fietsen en kledij nemen we volledig voor onze rekening. Op die manier plaatsen we de fietsenzaak van onze pa natuurlijk wel in de kijker.” (RR)