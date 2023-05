Wielerwedstrijd Van Merksteijn Fences Classic is vertrokken in Kortrijk

Zaterdag wordt er opnieuw gekoerst in de regio. De wielerwedstrijd Van Merksteijn Fences Classic (georganiseerd door vzw Marcel Kint) ging dit jaar van start met een ceremoniële tocht door Kortrijk, die startte vanop het Casinoplein om 11 uur.

De ploegen en volgwagens werden verwacht vanaf 8.30 uur op het nabijgelegen Conservatoriumplein. Niko De Muyter verzorgde er de presentatie en begeleidde de aanwezigen door alle ploegen en renners aan de start. “Wie de opvolger van Arnaud de Lie wordt is nog koffiedik kijken maar ploegen als Alpecin Deceuninck, Intermarché Circus Wanty, Soudal Quick-step, Lotto Dstny, Team Flanders Baloise zullen zich alleszins krom leggen in de bochten van het nieuwe parcours om deze UCI 1.1 wedstrijd te winnen.”

Nieuw parcours

De wielerwedstrijd kent een nieuw parcours. “We blijven wat meer in de buurt van Zwevegem en Kortrijk met vijf rondes van 40 kilometer. We hebben zeer goede renners aan de start met onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier”, zegt koersdirecteur Danny Bonte. De finish is in Zwevegem met een afterparty in de voetbalkantine van Zwevegem Sport. Burgemeester Ruth Vandenberghe was om 11 uur aanwezig om het startschot te geven. “Dat Van Merksteijn Fences Classic samenvalt met Sinksen is voor de organisatie geen evidentie, maar het zorgde voor veel ambiance in de stad.”