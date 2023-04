Wielerhoogdag voor Bavikhove

Zaterdag was een wielerhoogdag voor regio Harelbeke met E3 Harelbeke voor Dames Elite 1.2, Junioren Heren 1.1 en het Elite Heren, criterium voor profs. “Allemaal schitterende deelnemers en een mooi podium”, aldus burgemeester Alain Top (Vooruit).

Sinds april 2022 stapte E3 Harelbeke ook in het vrouwenwielrennen. Ze gingen samen met Leiedal Koerse, dat al sinds 2018 het Criterium in Bavikhove organiseerde. Zaterdag stonden er 3 wedstrijden op het programma. Deze tweede editie van Leiedal Koerse, met start en aankomst in Bavikhove, was 107 kilometer lang. Onderweg moesten enkele bekende hellingen overwonnen worden: de Knokteberg-Côte de Trieu, Paterberg en Oude Kwaremont en de Tiegemberg. Julia Kopecky won de tweede editie van Leiedal Koerse. De 18-jarige renster van AG Insurance-NXTG moest het in de finale opnemen tegen vier rensters van Human Powered health Af. Met een late uitval kon ze winnen.

Daria Pikulik werd tweede, Lieke Nooijen (Parkhotel Valkenburg) derde. Daarna volgde de wedstrijd Junioren E3 Saxo Bank Classic. Die werd gewonnen door Sente Sentjens, tweede werd Cedric Keppens en derde de Belgische Fin Kasper Borremans. Tim Merlier kroonde zich tot Belgische sprintkoning tegen Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. Over de middag was het eerder kalm met de dames en juniorenwedstrijd. De mensen toeschouwers daagden op in de namiddag voor het Criterium dat startte om 17 uur.