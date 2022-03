Wielerdorp voor GP Jean-Pierre Monseré op zondag 6 maart in Ichtegem

Op zondag 6 maart wordt de koers ‘Grote Prijs Jean-Pierre Monseré’ opnieuw verreden. Het is een koers die uitsluitend op West-Vlaamse bodem plaatsvindt. Voor de editie van dit jaar zal ze vier keer door het centrum van Ichtegem passeren. Hét sein voor het bestuur om in Ichtegem een wielerdorp op te zetten.

Een extra sfeermaker is ongetwijfeld ook de fietsende fanfare De Zwaluw. De fietsende fanfare, uniek in Vlaanderen door haar bezetting trompet-cavalerie instrumenten, wordt een echte must see en hear. Er werd ook gedacht aan het jongere publiek. Naast springkastelen, zorgt Clown Lily voor de animatie.

“Na het coronajaar willen we als wielergemeente alle Ichtegemnaars uit hun kot lokken”, vertelt schepen van Evenementen Geert Vandaele. “We zijn ingegaan op vraag van de organisatie of ze door onze gemeente mochten passeren. Men wou eens een nieuw parcours uittekenen en men kwam uit op een koers met vier lussen van 50 km elk. Vandaar de vier doortochten door Ichtegem.”

“Voor onze gemeente is er een extra dimensie, want de vier passages op de helling van de Lookhuisstraat tellen mee voor de bergprijs. Om 10 uur gaat het wielerdorp open want omstreeks 10.30 uur verwachten we de eerste doortocht. Vanaf dan is er ook randanimatie voor jong en oud en voorziet de lokale horeca ons van heerlijke hapjes en drankjes.”

Fake news

“Er circuleert wat fake news op sociale media aangaande dit evenement”, voegt schepen van Sport Tina Ledaine er aan toe. “Zo zou de gemeente 4.000 euro opgehoest hebben om de GP Monseré naar Ichtegem te krijgen. In de realiteit betalen we niets en waren het de organisatoren zelf die de vraag gesteld hebben of ze door Ichtegem mogen passeren.”

“We zijn de feestelijkheden in 2006, toen Ichtegem de felbegeerde titel toegewezen kreeg van ‘Dorp van de Ronde’ nog niet vergeten en willen daar nu een vervolg aan breien.

Praktische informatie: Grote Prijs Jean-Pierre Monseré – zondag 6 maart vanaf 10 uur op en rond de markt van Ichtegem. De toegang is gratis. Contact: cultuur@ichtegem.be – 059 34 11 46