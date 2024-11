Wereldkampioen De Vylder is vierde na openingsmanche in Champions League baanwielrennen in Parijs

In de Champions League baanwielrennen is Lindsay De Vylder uit Anzegem na de openingsmanche in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, vlakbij Parijs, vierde in de tussenstand. De Vylder, wereldkampioen in het omnium, veroverde zaterdagavond het gros van zijn punten dankzij een derde plaats in de afvallingskoers.

In de stand na de eerste manche telt De Vylder 20 punten, en dat zijn er 13 minder dan de Canadese leider Dylan Bibic. De Champions League, een jong initiatief dat het baanwielrennen nieuw leven wil inblazen, bestaat dit jaar uit vijf manches. Daarin werken de uithoudingsrenners zoals De Vylder telkens een scratch en een afvallingskoers af.

Bij de sprinters is voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele zestiende na de openingsmanche in Parijs. De Jabbeekse telt vier punten, de Britse leidster Emma Finucane al 37.

Komend weekend vinden in het Nederlandse Apeldoorn de tweede en derde manche van de Champions League plaats. Begin december volgen de twee laatste manches in de Britse hoofdstad Londen.