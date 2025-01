“We willen kantinegevoel kunnen creëren”: Sheetah-KOERZ CT gaat in 2025 voor kampioenstrui

Ook in jaargang drie gaat het Sheetah-KOERZ Cycling Team op zoek naar tien zeges in fun- en elite 2-wedstrijden of bij de nevenbonden OVWF, LWU en WAOD. Lorenzo Blomme en Benjamin Lowyck zijn de pioniers. Jeroen Sanders trad later toe.

Twee vliegen in één klap! Met het Koekelaarse staalbedrijf Sheetah kon de Zedelgemse wielerploeg een belangrijke sponsor strikken. Bovendien sloot Bert Heynderick, managing director bij Sheetah, bij het team aan. Hij is één van de vijftien renners bij Sheetah-KOERZ CT.

“Bert ken ik al lang, bovendien is hij een goeie klant”, verduidelijkt Lorenzo Blomme. “Van het een kwam het ander. KOERZ is mijn fietsenwinkel langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Ik voorzie helmen en brillen en probeer al onze renners op een Cervélo te krijgen. Mijn winkel is de servicecourse van onze ploeg. De naam van mijn winkel op onze koerstrui zien, doet deugd.”

Blomme, in het verleden een degelijk jeugdrenner-pistier, werd bijna drie jaar geleden door Benjamin Lowyck aangespoord een eigen ploeg op te starten. “Benjamin koerste bij een ploeg die stopte”, herinnert Blomme zich. “Ik weet nog dat hij op een dag vroeg ‘Blommetje, zouden we niet beter zelf een ploeg oprichten’. Ik hield de boot af, want daar komt veel bij kijken. Als mecanicien ben ik honderd dagen per jaar weg met Team Visma-Lease a Bike. Niet ideaal om een ploeg te runnen. Uiteindelijk begonnen we er toch mee en staan we aan de vooravond van ons derde seizoen.”

Vliegende start

De nieuwe wielerploeg had meteen wind in de zeilen. In 2023 wonnen Indiana Slabinck en Baptiste Maeyaert de eerste twee wedstrijden die ze voor het team reden. Het debuutjaar sloot de ploeg af met tien zeges. Dat aantal werd in 2024 geëvenaard. Jim Focke en Stijn De Craemer zorgden voor die successen.

“We vinden het jammer dat Jim Focke verhuisde naar Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel”, geeft Lowyck toe. “Langs de andere kant zijn we trots dat we iemand aan een groter team kunnen afleveren. Zelf kom ik uit het voetbal. Dit wordt mijn vierde seizoen op de koersfiets. Eigenlijk ben ik een klimmerstype. Op vlakke parcoursen rond de kerktoren zie ik tegen de stoere beren af. Ik probeer de ploeg wat te helpen. Toch haalde ik in funwedstrijden al vier keer het podium.”

De 28-jarige zelfstandige thuisverpleger is de belangrijkste initiatiefnemer tot de oprichting van deze wielerploeg. “Op de koers miste ik het kantinegevoel van het voetbal”, beweert Lowyck. “Na een wedstrijd samen eentje drinken en er op die manier een leuke zondag van maken, dat was de insteek toen we ermee begonnen. Jawel, dat kantinegevoel hebben we kunnen creëren.”

Hapjeskoersen

De pioniers van deze wielerploeg schakelen hun vrouwtjes in voor de catering. “Voor de start van elk seizoen duiden we minstens twee ‘hapjeskoersen’ aan”, verduidelijkt Lowyck. “Dan troepen alle familieleden, vrienden en supporters op één punt van het parcours samen. Iedereen van de ploeg is, ongeacht de conditie van het moment, verplicht te starten. Onze vrouwen zorgen voor hapjes en drankjes. Meestal doen we dat ter gelegenheid van het avondcriterium in Gistel en tijdens de batjes in Zedelgem.”

Op deze manier worden onderlinge vriendschapsbanden aangehaald. Met het aantrekken van Jeroen Sanders (35) haalde Sheetah-KOERZ een financieel expert in huis. “Lorenzo en Benjamin zijn meer bezig met de ploeg, ik met het financiële”, vertelt Sanders. “Ik koers ook, maar ben de minste van allemaal. Ik doe vooral funwedstrijden en Gran Fondo’s. Fietsen is ook bij mij een uit de hand gelopen hobby geworden.”

John-Ross Clauw

Het is duidelijk dat de ploeg renners van uiteenlopend niveau herbergt. John-Ross Clauw is een opvallende nieuwkomer. Naast Blomme, Lowyck, Sanders, De Craemer, Maeyaert, Heynderick en Slabinck verdedigen ook Laurens Ampe, Cedric Brunel, Bert Caron, David Rosseel, Bruno Vanlerberghe, Mathieu Vansteenkiste en Siebe Vangampelaere de kleuren van Sheetah-KOERZ CT.

“De volgende stap is een kampioenstrui veroveren”, formuleert Lowyck de ambitie voor 2025. “En met meer dan twee renners koersen winnen.”