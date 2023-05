Warre Vangheluwe houdt ploegmaat Tim Merlier van zege in Gullegem Koerse: “Gingen er met de ploeg nog eens volledig voor”

Warre Vangheluwe heeft dinsdag de 79ste editie van Gullegem Koerse, een profkoers op de nationale kalender, gewonnen. De 21-jarige renner van Soudal Quick-Step was na achttien ronden of 160,2 kilometer in en rond de deelgemeente van Wevelgem in een groepssprint sneller dan zijn teamgenoot en Belgisch kampioen Tim Merlier. Timothy Dupont eigende zich de laatste podiumplaats toe.

Na een bijzonder felle start werd de wedstrijd na een massale valpartij in het peloton al snel geneutraliseerd. Het gaf de hulpdiensten de mogelijkheid de nodige medische zorgen toe te dienen bij de talrijke slachtoffers. Na een oponthoud van zowat 20 minuten werd de koers weer op gang gevlagd en werd er meteen beslist een ronde minder dan voorzien af te werken.

Vangheluwe mee in de aanval

Jannik Steimle ging na de herstart alleen voor de grote groep uitrijden. De Duitser kreeg geen vrijgeleide en werd na een ronde opnieuw gegrepen. Warre Vangheluwe ging daarop zijn kans, maar met nog dertien ronden, van elk 8,9 kilometer, smolt echter alles samen. De ronde daarop trokken zeven renners in de aanval. Dat waren opnieuw Vangheluwe, Boy van Poppel, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel, Kobe Vanoverschelde, Thomas Joseph en Toon Vandebosch. Hun voorsprong schommelde een tijd rond de twee minuten. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde was die gezakt naar 50 seconden. Vooral door toedoen van de renners van Soudal Quick-Step, die blijkbaar de kaart Tim Merlier wilden spelen in plaats die van Vangheluwe in de kopgroep.

Met nog tien kilometer voor de boeg versnelde Van Avermaet. Van Gestel, Van Poppel en Vangheluwe gingen met hem mee. De vier sneden de slotronde aan met een voorsprong van 50 seconden op het jagende peloton. De kopgroep werd in het zicht van de eindmeet gegrepen, alleen Vangheluwe bleef zijn ploegmaat Merlier en de rest van het sprintende peloton nog net voor.

Warre Vangheluwe: “Blij met deze zege na mijn vierde wedstrijddag op rij”

Warre Vangheluwe was uiteraard zeer tevreden na zijn overwinning in Gullegem Koerse. © VDB

“Het is heel speciaal om vandaag te winnen. Het was al mijn vierde koersdag op rij en ik voelde me dus ook tamelijk leeg deze ochtend”, verklaarde Warre Vangheluwe dinsdag na zijn winst in Gullegem Koerse. “Deze koers is belangrijk voor de ploeg en dus gingen we er nog eens volledig voor.”

“Ik had er tamelijk veel vertrouwen in dat we voorop zouden blijven met ons groepje, maar ik wist ook dat we Tim Merlier nog achter de hand hadden. De laatste twee ronden ging ik dan ook niet meer voluit. Ik weet immers hoe snel Tim is aan de meet en achter ons waren ze ook wat druk aan het zetten.”

“Het was super om met het World Tour team te rijden, ik heb veel geleerd en het was zelfs één van de mooiste ervaringen tot dusver in mijn leven. Ik heb ervan genoten. Nu wacht me wat rust, maar ga ik wel genieten van deze overwinning”, eindigde de 21-jarige Vangheluwe, die eerder dit seizoen de Youngster Coast Challenge won en zondag nog derde werd in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften.