Laura Dezeure en papa Olivier delen liefde voor de koers

Net zoals haar papa Olivier Dezeure (47) begon ook Laura op 13-jarige leeftijd met koersen, beiden ook bij de Noord-Franse club CCArmentierois. “Toen ik een fiets kreeg van mijn dooppeter ben ik inderdaad in de voetsporen van mijn vader getreden. Natuurlijk kijk ik op naar Lotte Kopecky. Maar van kleins af ben ik ook grote fan van Tim Declercq en Yves Lampaert.”

Laura Dezeure is ondertussen 14 jaar en loopt school in Immaculata in Ieper. Ze heeft net haar tweede jaar als jeugdwielrenster achter de rug en stapt in 2025 over van CCArmentierois naar WB Ladies Baloise, een vrouwenteam geleid door Ludivine Henrion en Luc Mayne. “Mijn eerste jaar probeerde ik twee keer in de week te trainen met een wedstrijd in het weekend. Tot een valpartij eind augustus op het Belgisch kampioenschap in Quaregnon mijn planning totaal veranderde. Nu de knieproblemen achter de rug zijn focus ik vooral op strandraces aan zowel de Vlaamse als de Noord-Franse kust. Ook veldrijden staat op mijn programma. In beide disciplines wil ik vooral kracht opdoen om mij vanaf 2025 te meten met de andere meisjes tijdens de wegwedstrijden.”

Hogere categorie

Vanaf 2025 worden de zaken ook iets ernstiger aangepakt. “Ik fiets in een hogere categorie en volg vanaf dan een trainingsprogramma van de ploeg. Van 3 tot 7 maart ben ik ook nog eens op stage. Het is mijn bedoeling om beetje bij beetje mijn plaats te hebben in het peloton en ook om af te tasten hoe sterk ik al ben om een podium te rijden”, zegt Laura.

Op haar wedstrijden is de familie steevast aanwezig. Op training wordt ze vergezeld door haar vader Olivier. “Ikzelf ben ooit begonnen als wielertoerist bij l’Elan Ploegsteertois en pas op mijn twintigste reed ik mijn eerste wedstrijden toen ik aangesloten was bij CCArmentierois. Bij de club werd ik later ook afgevaardigde. Mijn grote voorbeeld was Johan Museeuw en natuurlijk onze lokale held Frank Vandenbroucke.”