Lani Wittewrongel is Belgisch kampioen in het omnium

Lani Wittewrongel (19) uit Oostkamp heeft zich in Gent in het baanwielrennen tot Belgisch kampioen omnium gekroond. Dankzij een straffe inhaalrace in de afsluitende puntenkoers snoepte ze het goud af van Katrijn De Clercq.

Het BK baanwielrennen vond de voorbije dagen plaats in het Wielercentrum Eddy Merckx in Gent, maar gaat eind januari verder in de Velodroom in het Limburgse Heusden-Zolder. Geen Lotte Kopecky aan de start van het Belgisch Kampioenschap, maar andere toppers als Katrijn De Clercq, Lani Wittevrongel en Marith Vanhove tekenden wel present. En dat leverde een spannende strijd op. Net voor de afsluitende puntenkoers stond Katrijn De Clercq nog bovenaan de ranking, maar dat was buiten de snelle benen van Lani Wittevrongel uit Hertsberge gerekend. De jonge baanwielrenster trok uiteindelijk aan het langste eind en werd met 146 punten eerste. Voor De Clercq en Vanhove. Lani Wittevrongel is zo bijna een jaar na haar zilveren medaille op het EK baanwielrennen meteen goed voor een tweede prijs. (ACR)