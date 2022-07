Nog een medaille voor Shari Bossuyt op Europees kampioenschap

Shari Bossuyt heeft nog een extra medaille behaald op de laatste dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor jongeren in het Portugese Anadia. De Belgische delegatie heeft in totaal negen medailles behaald op dit EK.

De slotdag van het piste-EK stond vooral in het teken van de ploegkoersen, een discipline waarin de Belgen het traditioneel goed doen. Europese titels behaalden de jonge Belgen niet meer, wel tweemaal brons: zowel beloften Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq als junioren Hélène Hesters en Febe Jooris eindigden als derde in hun ploegkoers.

In totaal veroverden de jonge Belgische baanwielrenners negenmaal eremetaal in Anadia, en opvallend daarbij is het aandeel van de vrouwenkern: liefst acht van de negen medailles waren aan hen toe te schrijven, waaronder de drie Europese titels: tweemaal belofte Shari Bossuyt, eenmaal juniore Lani Wittevrongel.