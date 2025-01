Ilken Seynave breekt sleutelbeen, maar is alweer aan het trainen: “Kijk uit naar debuut bij elite”

Een jaar geleden veroverde Ilken Seynave (18) de Belgische titel veldrijden bij de dames junioren, maar dit weekend ontbreekt de Geluwse op het BK in Heusden-Zolder. Door een aanrijding eind december op training, waarbij ze haar sleutelbeen brak, staat Seynave de rest van de winter aan de kant. “Jammer, maar ik kijk al uit naar het wegseizoen.”

Een jaar geleden belden we Ilken Seynave uit Geluwe voor de eerste keer op. Aan de vooravond van het BK veldrijden voor dames junioren liet de 17-jarige leerlinge basiszorg en ondersteuning in het vijfde middelbaar weten op een medaille te hopen. Het werd veel meer dan zomaar eremetaal: de Geluwse kroonde zich in Meulebeke tot Belgisch kampioene en ontpopte zich tijdens het wegseizoen van 2024 tot een vaste waarde in de nationale selectie van bondscoaches Ludwig Willems en Kim de Baat.

Seynave behaalde vorig jaar maar liefst drie Belgische titels: in het veldrijden, in het mountainbiken en op de weg. Ook als tijdrijdster liet ze flitsen van haar talent zien. Zo werd ze op het Europees kampioenschap in Hasselt knap tiende in de individuele tijdrit.

“2024 was inderdaad een goed jaar”, glimlacht Sernave. “Die titel op het BK veldrijden kwam onverwachts. Dat ik in de top vijf kon eindigen, wist ik zeker, ook met een podiumplaats zou ik al heel tevreden geweest zijn. Het parcours in Meulebeke lag mij: technisch, modder, wat heuveltjes… Maar het is pas op de weg dat ik mezelf in 2024 het meest verbaasd heb.”

“Mijn selecties voor het EK en WK, zowel in het tijdrijden als op de weg, waren één voor één hoogtepunten. Die toptienplaats op het EK tijdrijden was mijn sterkste prestatie, al zat er zeker niet meer in. In Watersley, een rittenkoers in Nederland, werd ik 18de in een tijdrit met ook heel wat buitenlandse dames aan de start. 2024 heeft mij geleerd dat ik in mezelf moet blijven geloven, ook als ik eens een mindere wedstrijd ken. Je moet altijd blijven trainen. Mijn overstap naar de elite in 2025 wordt niet evident. Dat besef ik maar al te goed.”

Sleutelbeenbreuk

Op het jaagpad langs de Leie in Harelbeke kwam Seynave eind december in botsing met een fietser uit de andere richting. Ze kwam ten val, brak haar sleutelbeen en onderging een operatie in het ziekenhuis van Herentals. Seynave hoopt snel de trainingen te kunnen hervatten. Sinds 1 januari maakt ze deel uit van het damesteam van Lotto. De Geluwse hoopt in het klassieke voorjaarswerk een stap vooruit te zetten.

“Ik wil hetzelfde doen als in 2024: goed trainen, mezelf goed verzorgen en gezond blijven. Die sleutelbeenbreuk heeft natuurlijk even stokken in de wielen gestoken. Ik heb twee weken niet kunnen fietsen en kan deze winter niet meer crossen. Gelukkig mocht ik maandag de trainingen op de rollen hervatten en ga ik nu ook geregeld naar de kinesist om mijn lichaam fysiek opnieuw sterker te maken.”

Topklassiekers als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen zal Seynave in 2025 nog niet betwisten. “Die wedstrijden zijn nog te zwaar voor mij. Ik zal me beperken tot kleinere wedstrijden en enkele rittenkoersen. Er zijn niet zoveel specifieke koersen voor dames beloften, maar uiteraard denk ik in mijn achterhoofd al aan het WK in Rwanda en het EK in de Ardèche. Mountainbiken is voor mij wel een afgesloten hoofdstuk. Neen, ik kan niet alles blijven combineren. Anders wordt het echt te veel.”

In september vorig jaar loofden bondscoaches Ludwig Willems en Kim de Baat de wegwielrenster in Ilken Seynave. “Ilken heeft zich in 2024 wel degelijk gemanifesteerd”, vond Willems. “Ze is technisch heel vaardig en leest de koers goed”, voegde De Baat eraan toe.

Seynave is blij dat te horen. “Ik zie dat zeker als een compliment. Kim heeft mij dat ook al een paar keer gezegd. Sommige meisjes durven niet goed op te schuiven in een peloton, maar voor mij is dat geen probleem. Ik heb geen schrik. Ik zie mezelf dan ook eerder als een klassiek renster en ook als tijdrijdster wil ik progressie blijven maken”, aldus Seynave, die begeleid wordt door Dietmar Ledegen.

Stage in Spanje

In februari trekt de Geluwse op stage met Lotto naar Spanje. “Er zijn al enkele koersen in de maand februari, maar door mijn sleutelbeenbreuk heb ik duidelijk wat achterstand opgelopen. Ik wil eerst rustig en verstandig opbouwen vooraleer ik aan mijn terugkeer in competitie zal denken. In principe is het wel de bedoeling om in maart mijn eerste wedstrijden te rijden, maar ik moet met de ploegleidster, Grace Verbeke, nog bespreken welke dat precies zullen zijn”, aldus Seynave, die nu in het zesde middelbaar zit.

“Ik twijfel om vanaf september verder te studeren of niet. Tegen mijn ouders heb ik gezegd dat ik graag schoonheidsspecialiste of psychologe zou worden. Maar ik heb nog even tijd om een definitieve keuze te maken”, besluit de 18-jarige Geluwse belofte.