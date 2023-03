Shari Bossuyt wint slotetappe in Ronde van Normandië

De 22-jarige Shari Bossuyt (Canyon//SRAM Racing) heeft zondag de derde en laatste etappe van de Ronde van Normandië voor vrouwen (2.1) op haar naam geschreven.

Na 114 kilometer tussen Saint-Pierre-en-Auge en Caen haalde Bossuyt het in een sprint voor de Italiaanse Martina Alzini en de Française Roxane Fournier. De eindzege van de Française Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling), die de tweede etappe solo had gewonnen, kwam niet meer in gevaar in deze eerste editie.

In de eindstand is Bossuyt zesde. Ook in de eerste twee etappes in Normandië was de 22-jarige West-Vlaamse, wereldkampioene ploegkoers, telkens in de top tien geëindigd.

Kerbaol heeft in de eindstand een seconde voorsprong op haar landgenote Gladys Verhulst en zes op Alzini. Bossuyt heeft als zesde tien seconden achterstand op Kerbaol.

Na een sleutelbeenbreuk afgelopen winter viert Bossuyt leuke dagen: haar vriend en profwielrenner Gerben Thijssen won twee dagen terug nog de Bredene Koksijde Classic.