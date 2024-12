Profwielrenster Lotte Claes rijdt BK Beachrace in Bredene

Zand, golfbrekers en duinen. Lotte Claes uit Moerbrugge strijdt zondag 22 december in Bredene mee voor de Belgische titel in het beachracen. “Ik zie dit soort wedstrijden als een goede training.”

Lotte Claes (31) heeft een profcontract voor twee jaar bij het Franse ProTeam Arkéa B&B Hotels Femmes en rijdt dus ook komend seizoen voor die ploeg. “Er zijn nieuwe leden bijgekomen en tot nu toe zit de sfeer goed, zelfs beter dan vorig jaar en dat is positief”, vindt ze. Dankzij haar goede prestaties werd Lotte geselecteerd voor het WK in Zurich waar Lotte Kopecky haar wereldtitel prolongeerde. “Ik ben tevreden over mijn voorbije jaar. Ik heb stappen gezet met als hoogtepunt de Tour de France: een kinderdroom die uitkwam en een prestatie die ik niet had verwacht. Zeker in de voorlaatste rit waar ik toch bij ‘s werelds vijftien beste klimmers kon blijven. Daarom kijk ik ook uit naar komend seizoen. Naast de Tour is er wellicht een deelname aan de Vuelta.”

Klimwerk

Lotte eindigde in de Tour als zestiende. Spanje vormt voor haar ook een mooie ronde met heel wat klimwerk. Nu gaat de aandacht naar het beachracen. “Ik doe dat om de winter een beetje te overleven. Anders vind ik het nogal saai. Ik heb graag wat competitie in de benen. Al steek ik niet echt in vorm. Vorig jaar deed ik redelijk vroeg in het seizoen aan wedstrijden mee, moest ik pieken richting maart, april. Nu schuift alles op naar mei. Ik werk nu voornamelijk aan mijn basis en aan mijn zwakke punten.”

BK in Bredene

Lotte start dinsdag 24 december op het strand van Knokke-Heist. Eerder, zondag de 22ste , is er opnieuw het BK in Bredene waar ze vorig jaar na Grace Verbeke tweede werd. “Mijn doel is uiteraard winnen. Iedereen kent Grace. Zij is technisch zeer sterk. Een beetje onklopbaar in beachraces. Waar de meeste mannen en vrouwen lopen rijdt zij door het mulle zand. Als zij en ook Jesse Vandenbulcke starten, vormt dat voor mij een uitdaging. Ik heb er alvast veel zin in.” (ACR)