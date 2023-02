Lotte Kopecky en Shari Bossuyt net naast podium in de ploegkoers op EK baanwielrennen, Nicky Degrendele vijfde op keirin

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt, wereldkampioenen in de discipline, hebben zondag op het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen net naast een medaille gegrepen in de ploegkoers. Het Belgische duo werd met 17 punten vierde. De Britten Katie Archibald en Elinor Barker veroverden met 38 punten het goud voor de Françaises Victoire Berteau en Clara Copponi (25 punten) en de Italianen Elisa Balsamo en Vittoria Guazzini (19).

Kopecky en Bossuyt mochten de ploegkoers over 120 ronden aanvatten met respectievelijk twee en één medaille op zak. Kopecky won eerder deze week goud in de afvalling en brons in het omnium. Bossuyt pakte zaterdagavond zilver in de puntenkoers. Het Belgische duo vatte meteen voorin post, maar de eerste sprint ging naar het Italiaanse koppel en de tweede naar de Britten. In de derde pakten Kopecky en Bossuyt hun eerste punt. Half wedstrijd stonden de Britten alleen op kop van het klassement met 15 punten. De Fransen volgden als tweede met 12 punten, de Italianen totaliseerden 10 punten. Kopecky en Bossuyt waren zevende, met 3 punten achter hun naam.

Met nog 40 ronden voor de boeg pakte Kopecky de volle vijf punten. Ze ging door en kreeg de Nederlanders en Italianen mee in de jacht op een bonusronde. Het peloton liet niet begaan en alles vloeide weer samen. De Britse tandem bleef op kousenvoeten punten sprokkelen. Winst in de slotsprint had de Belgen nog brons opgeleverd, maar Bossuyt werd daarin derde.

Degrendele vijfde

Nicky Degrendele heeft zondag de Belgische medailleoogst op het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen niet aan kunnen dikken. In de keirin werd ze vijfde. De Duitse Lea Sophie Friedrich, ook wereldkampioene in de discipline, stak het goud op zak, voor de Britse Emma Finucane en haar landgenote Emma Hinze.

In haar kwalificatiereeks werd Degrendele derde, achter Friedrich en Finucane. Ze moest daarvoor naar de herkansingen, net als Valerie Jenaer, zesde in haar reeks. In haar herkansingsrace werd Jenaer als derde uitgeschakeld. Degrendele wist zich via een zege wel voor de halve finales te plaatsen. In haar halve finale stootte ze als tweede door. Alleen Friedrich was haar opnieuw te snel af.

In de finale nam de Française Mathilde Gros even het voortouw, maar stelde Friedrixh al snel orde op zaken. Ze kreeg Finucane en Hinze in het wiel en aan die posities en in die volgorde bolden ze ook over de meet.

Voor de Belgische delegatie blijft het voorlopig bij drie medailles. Lotte Kopecky veroverde goud in de afvalling en brons in het omnium, Shari Bossuyt zilver in de puntenkoers. In de ploegkoers kunnen Robbe Ghys en Fabio Van den Bossche nog voor een vierde medaille zorgen.