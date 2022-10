Ex-Ronde-winnares Grace Verbeke wordt ploegleidster bij Lotto Dstny Ladies

Voormalig profwielrenster Grace Verbeke (37) wordt vanaf volgend seizoen ploegleider bij Lotto Dstny Ladies. Verbeke – die tot vorig seizoen de enige Belgische vrouw was die ooit de Ronde van Vlaanderen kon winnen – zal er Dirk Onghena bijstaan.

Bij de Lotto-ploeg moet Verbeke als ploegleider de jonge talenten binnen het team met raad en daad bijstaan. “Er wordt binnen de ploeg heel bewust gekozen voor jonge rensters en ik denk dat ik hen met mijn ervaring als prof zeker heel wat zal kunnen bijbrengen”, vertelt de Snaaskerkse. “De overstap van de junioren naar de profs is voor jongeren immers niet altijd even gemakkelijk. Bij dit team krijgen ze echter de tijd, de ruimte en de nodige begeleiding om te kunnen groeien. Ik kan daarin een mentorrol opnemen en er voor proberen zorgen dat die overstap vlotter verloopt.”

Voor Verbeke is het haar tweede opdracht als ploegleidster. Sinds april van dit jaar vervulde ze die rol immers al bij het Wetterse UCI-ploeg Multum Accountants Ladies Cycling Team. Die ploeg hield echter op te bestaan, waardoor ze vrij was. “Multum was voor mij een mooie kans om terug iets te doen binnen de koers”, blikt ze terug. Nochtans was het aanvankelijk niet de bedoeling om na haar rennerscarrière nog iets in de koers te doen. “Dat klopt. Ik had telkens een haat-liefdeverhouding met het wielrennen. Alleen merkte ik de laatste tijd dat het terug steeds meer liefde werd”, lacht Verbeke. “Ik doe het graag, dus het zou jammer zijn om mijn ervaringen niet te delen met de opkomende talenten.”

Positieve evolutie

Verbeke kijkt ook tevreden naar de evolutie die het vrouwenwielrennen de laatste jaren doormaakte. “Ik ben enorm blij met wat er van het vrouwenwielrennen geworden is, want de laatste jaren zijn er heel veel zaken positief veranderd. De vrouwen staan niet langer in de schaduw van de mannen, maar hebben nu ook zelf een volwaardig programma. Het vrouwenwielrennen krijgt eindelijk het respect dat het verdient en dat is zeker een goede evolutie.”