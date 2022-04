Ex-profrenster Ine Beyen vol lof over Demey en Bossuyt

Samen met Ine Beyen analyseren we het voorjaar bij de vrouwen. De ex-profrenster heeft van iedere wedstrijd genoten en deelt haar visie met onze krant.

Het was een absoluut topvoorjaar voor het Belgische vrouwenwielrennen. Lotte Kopecky won de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Ook in Parijs-Roubaix was ze misschien wel de beste in koers. Uiteindelijk mocht Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini het zegegebaar maken op de Vélodrome in Roubaix. Met Ine Beyen bespreken we de prestaties van Valerie Demey en Shari Bossuyt in het voorjaar. De co-commentator bij de vrouwenwedstrijden vond dat ook onze West-Vlaamse toppers dit voorjaar van zich lieten spreken.

“Valerie Demey hebben we veel in beeld gezien”, weet de vrouw van voormalig profrenner Serge Pauwels. “Ze zat er nog vaak bij als het peloton al serieus uitgedund was. Ik vind dat ze een straf voorjaar heeft gereden. Het is wel jammer dat ze geen topuitslag heeft laten noteren. Enkel in de Omloop van het Hageland behaalde ze een toptienplaats. Ze is gegroeid als renster. Door het vertrek van Kopecky bij Liv Racing Xstra heeft ze meer vrijheid gekregen en die heeft ze ook benut.”

Shari Bossuyt maakte dit seizoen de overstap van NXTG Racing naar het grote Canyon-SRAM. De ploeg waar ook absolute kleppers als Katarzyna Niewiadoma en Chloe Dygert voor uitkomen. Bossuyt reed een uitstekend voorjaar, maar viel zwaar op de stenen van Mons-en-Pévèle. “Ze heeft een grote stap voorwaarts gezet”, gaat Beyen verder. “Zowel Valerie als Shari hebben zich getoond. Ook de andere West-Vlaamse dames hebben we af en toe in beeld gezien. Ik denk spontaan aan Julie Van de Velde en Justine Ghekiere.” (IVDA)