E3 Saxo Classic voor vrouwen krijgt geen derde editie

Er komt in 2024 geen derde editie van de E3 Saxo Classic voor vrouwen. De wedstrijd verdwijnt van de kalender om sportieve en economische redenen. Leiedal Koerse (zoals de wedstrijd wordt genoemd, red.) vond een eerste keer plaats in 2022 en zou dit jaar promoveren tot een 1.1-wedstrijd.

De internationale wedstrijd voor junioren, die eveneens gepland stond op zaterdag 27 april, heeft wel plaats en zal ook in de toekomst nog verder georganiseerd worden.

“Leiedal Koerse organiseert sinds 2022 de 1.2-wedstrijd voor dames elite op de laatste zaterdag van april, met start en aankomst in Bavikhove. Ook de juniorenkoers, die georganiseerd werd in samenwerking met het organisatiecomité van de E3 Saxo Classic, werd op dezelfde dag gereden. De vrouwenkoers maakte in 2024 promotie naar de categorie 1.1 en ook dit jaar werd een dergelijke editie gepland”, stelt woordvoerder Jacques Coussens van de E3 Saxo Classic Harelbeke.

Overvolle kalender

“Het was de bedoeling vanaf 2025 de dameskoers te laten rijden op de klassieke vrijdag van de WorldTour-wedstrijd E3 Saxo Classic voor mannen. Dit met start en aankomst aan het Forestiersstadion van Harelbeke. Recente informatie die we verkregen via diverse contacten, nopen ons echter tot drastische beslissingen. Een aantal elementen deed de besturen besluiten de dameswedstrijd vroegtijdig stop te zetten”, legt hij uit. “Vooreerst zijn er kalenderproblemen voor het verplaatsen van de dameswedstrijd. Op de donderdag voorafgaand aan de E3 Saxo Classic voor mannen is er de WorldTour-koers voor vrouwen in De Panne en op de zondag daaropvolgend Gent-Wevelgem. Beiden houden vast aan hun statuut en datum. Daar een derde WorldTour-koers tussen duwen bleek op korte en middellange termijn onmogelijk. Bovendien beschikken de meeste damesteams over te weinig rensters om de koersen te verdelen over meerdere ploegen.”

Negatief economisch model

Daarnaast “sputtert het economisch model voor vrouwenwedstrijden”, zegt Coussens. “De organisatiekosten blijven maar stijgen, terwijl de aantrekkingskracht voor sponsors onder de groeiverwachtingen blijft. Het bestuur van de Nieuwe Velovrienden, de organisator van de dameskoers, had nog bekeken of een laatste editie in 2024 in Bavikhove, samen met de juniores haalbaar was, maar ook voor deze editie speelt het negatieve economisch model. De organisator vreest dat de laatste editie te verlieslatend zou uitdraaien en wou niet eindigen met een schuldenberg. Daarom besloot het bestuur van de Nieuwe Velovrienden, wegens gebrek aan langetermijnperspectief op de kalender en wegens gebrek aan gezonde financiële vooruitzichten, de stekker uit Leiedal Koerse dameswedstrijd te trekken.”

Ook het bijhorend criterium voor elite heren wordt geschrapt. De vzw Hand in Hand van de E3 Saxo Classic laat de junioreskoers wel doorgaan op zaterdag 27 april.

De Tsjechische Julia Kopecky blijft op die manier de laatste laureate van de E3 Saxo Classic voor vrouwen. Zij haalde het in 2023 van de Poolse Daria Pikulik en de Nederlandse Lieke Nooijen.