Vind! Cycling Project is multidisciplinair: “Wij komen het hele jaar door in beeld”

Niets moet, alles mag! Ook bij aanvang van het negende seizoen blijft dit de leuze van het Vind! Cycling Project. Een club die het al negen jaar met dezelfde drie bestuursleden doet: voorzitter Ivan Depoorter, secretaris Ward Vander Meiren en Nico Nollet. Tien renners verdedigen de kleuren van het team.

“Met Dylan Boussy, Matthias Sandra en Aaron Stockx hebben we bij onze ploeg drie nieuwe gezichten”, verduidelijkt Depoorter. “Met dien verstande dat Matthias eind vorig seizoen al bij ons koerste. Dylan reed vorig jaar individueel. Hij is gewezen Belgisch motorcrosskampioen bij de zijspannen. Een man met de juiste winnaarsmentaliteit. Aaron Stockx komt van het Basso Team Flanders en gaat nu in de eerste plaats zijn studies afwerken in combinatie met koersen in de regio.”

Blijvers bij Vind! zijn Axel en Vinnie Braet, Niels Vandenbroucke, Frederik Devolder, John Ross Clauw, Sybren Deroo en Alexander Chamon.

“Eigenlijk zijn wij een multidisciplinair team”, benadrukt Depoorter. “Onze renners zijn in diverse disciplines actief, zodat we het hele jaar door in beeld komen. Voor onze sponsors heel interessant! Zo heeft Alexander Chamon een heel goed duatlonseizoen achter de rug, met veel podiumplaatsen, één zege, en eindwinst in een regelmatigheidscriterium.”

“Als John Ross Clauw gemotiveerd is, kan hij veel”, gaat Depoorter verder. “Hij won deze winter al de strandrace in Le Touquet. Hij koerst ook op de weg en doet Gran Fondo’s. Komend wegseizoen gaan we minder interclubs rijden. Voor Gent-Staden vormen we een mixed team met Houtland-Westkust. Axel Braet en Matthias Sandra gaan Vind! daarin vertegenwoordigen. We zullen dit jaar nog wel enkele keren een mixed team vormen.” (HF)