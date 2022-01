Viktor Vandenberghe uit Vichte zal de Belgische eer verdedigen op het WK veldrijden in Fayetteville (USA)

Eerstejaarsjunior Viktor Vandenberghe (16) werd maandag als een van de zes junioren geselecteerd voor het UCI Cyclo-cross world Championship in Fayetteville dat gepland staat op 29 en 30 januari 2022.

Het was de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout die tijdens de persconferentie bekendmaakte welke crossers eind deze maand aan de start zullen verschijnen van het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville.

Een opvallende naam in de selectie is die van belofte Thibau Nys. Hij kwam zondag tijdens het BK immers nog zwaar ten val.

Bij de junioren mannen mag Viktor Vandenberghe van Bert Containers-Doltcini rekenen op een selectie. ‘America, here I come’, schreef de getalenteerde Vichtenaar in drukletters op zijn facebookpagina.

Ontgoocheling weggespoeld

“Ik had er zo op gehoopt om geselecteerd te worden voor het WK”, klinkt Vandenberghe. De ontgoocheling van de vierde plaats op het BK in Middelkerke vorige zaterdag is hiermee weggespoeld. “Net naast een podiumplaats grijpen door het verliezen van de sprint is frustrerend”, klinkt de leerling van het VTI WAREGEM. “Ik heb intussen al terug mijn rug gerecht en focus volledig op het WK.”

“De selectie is een bekroning van mijn regelmatige prestaties dit seizoen. Het gaat heel goed in mijn eerste jaar als junior waarbij ik al verschillende mooie ereplaatsen gehaald heb. Daarbij denk ik aan mijn vierde plaats op het EK op de VAM-berg, mijn derde plaats tijdens de WB-wedstrijd in Dendermonde en mijn tweede plaats in Baal. Het is ook steeds weer een speciaal gevoel om de kleuren van je land te mogen verdedigen. Ik ben dan ook superblij met deze kans en wil Belgian Cycling èn Sven Vanthourenhout daarvoor dan ook nogmaals bedanken.”

“Het parcours in Fayetteville heb ik al bestudeerd en ik denk dat het iets voor mij is. Ik zie het helemaal zitten en zal mijn uiterste best doen om een goede prestatie neer te zetten.”

Selectie junioren

De selectie bij de junior-mannen bestaat uit Belgisch kampioen Yordi Corsus, Kenay De Moyer, Europees Kampioen Aaron Dockx , Wies Nuyens, Ferre Urkens en Viktor Vandenberghe.

Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey zijn de twee junior-vrouwen die zich mogen opmaken voor de WK-cross in het land van melk en honing.

Fingers crossed

De ouders en zus van Viktor zijn heel opgetogen over hun respectievelijk zoon en broer. “We zijn heel trots en blij voor Viktor dat hij binnen een goede twee weken in Fayetteville aan de start mag verschijnen”, aldus mama Julie. “Hij heeft er heel hard voor gewerkt het voorbije seizoen en dit is echt de kers op de taart. We hopen alleen dat corona geen roet in het eten zal gooien. Het wordt een hele opgave om Viktor en ons gezin coronavrij te houden in de komende weken.”

“We hopen dan ook dat Viktor op zondag 30 januari de race zal kunnen aangaan en duimen heel hard voor het best mogelijke scenario!”

(GV)