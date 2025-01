Zandspecialisten zijn aan zet morgen in Duinencross Koksijde

De Duinencross in Koksijde is morgen de zesde manche van de X2O Badkamers Trofee. Na het uitstapje aan de Noordzee resten enkel nog de Krawatencross van Lille op 9 februari en de Brussels Universities Cyclocross van zondag 16 februari voor we weten wie de eindlaureaat is van dit regelmatigheidscriterium.

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) verstevigde op nieuwjaarsdag zijn leiderspositie in het klassement van de X2O Badkamers Trofee. De Belgische kampioen telt daarin nu 3:36 voorsprong op Toon Aerts (Deschacht-Hensen) en 5:41 op de Nederlander Lars van der Haar (Baloise Glowi Lions). Van der Haar geeft ook voor Koksijde forfait met een opspelende knie en Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Cibel Clementines) komt door ziekte ook niet aan de start.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) zegde eveneens af voor Baal. De wereldkampioen sukkelt met een ribblessure na zijn val in de Azencross van Loenhout en zou pas in laatste instantie beslissen of hij vrijdag zal starten. De Nederlander won trouwens de laatste editie van de Duinencross. Vorig jaar haalde het hij toen voor zijn landgenoot Pim Ronhaar en Wout van Aert. Van Aert komt pas zaterdag in Gullegem opnieuw in actie.

De renners treffen aan de Belgische kust enkele pittige zand -en duinenstroken. Voor en na de aankomstzone moeten de renners soms door heel drassige polders rijden. De zandspecialisten zijn dus aan zet in Koksijde.

Bij de vrouwen heeft de Nederlandse Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) na vijf manches al een zeer ruime voorsprong van 9:44 opgebouwd op haar landgenote Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) en 9:50 op Annemarie Worst (Seven Racing). Worst is evenwel buiten strijd na een val in de Wereldbekercross van Zonhoven. Van Empel won vorig jaar de Duinencross voor Brand en Ceylin del Carmen Alvarado.