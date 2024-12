Ydris Salomez hoopt eens een A-cross te kunnen uitrijden

Ydris Salomez is tevreden over de eerste helft van het veldritseizoen. De afwisseling van B-crossen met enkele buitenlandse A-crossen levert hem een mooi constant seizoen op, met geregeld enkele top 20-plaatsen. Zijn grootste doel is dit seizoen nog een Belgische A-cross volledig uit te rijden.

Vorig weekend behaalde hij een knappe 15de stek in Ardooie, een van de weinige B-crossen die onze provincie nog rijk is. “Zoals bijna elk jaar was het best wel een zware moddercross. Ik kon me constant rond de 16de stek houden, en naar het einde toe nog wat opschuiven. Van bij de start van het seizoen rijd ik met een goed gevoel rond, en mijn resultaten zijn ook redelijk constant, als je het niveau van de wedstrijd in acht neemt. Zonder uitschieters weliswaar, maar dat is op zich wel logisch. De B-renners rijden ook allesbehalve traag, en er zijn niet veel Belgische crossen waar we nog in een aparte categorie rijden. Vaak moeten we samen crossen met de profs, waar het als ‘werkmens’ niet echt mogelijk is een ereplaats te behalen. Uitrijden zonder gedubbeld te worden, is dan al nipt”, zegt Ydris Salomez.

Het Belgische B-circuit wordt jaar na jaar beperkter qua kalender, vandaar dat crossers almaar vaker ook het buitenland gaan opzoeken. “Dat zijn dan doorgaans ook UCI-crossen, officieel hetzelfde niveau als de Belgische A-crossen, maar met een net iets minder deelnemersveld. Daar lukt het me meestal om de wedstrijd volledig uit te rijden, en dat geeft meer voldoening dan het ‘net niet’ in de Belgische A-crossen.” Volgend weekend crost Ydris twee dagen in het Franse La Ferté Bernard en de week erna in Calais, in aanloop naar het provinciaal kampioenschap op tweede kerstdag in Beernem. In januari staat normaal gezien ook Gullegem op de kalender, die hij als thuisrijder onmogelijk kan laten liggen, en daarna het Belgisch kampioenschap in Zolder.

“Ik hoop zo lang mogelijk mee te rijden, en het zou echt mooi zijn mocht ik m’n cross volledig kunnen uitrijden”, aldus de elite zonder contract van CT Declercq Schrijnwerk-Yprauto, die vanaf januari in de kleuren van Wielerploeg De Molenspurters Meulebeke zal te zien zijn.

Dit alles combineert hij overigens met zijn job als postbode in Wevelgem. (RRK)