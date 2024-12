Wie kroont zich tot kampioen Cyclocross?

Het cyclocrossseizoen draait op volle toeren en ook in Maldegem vinden er mooie wedstrijden plaats. Zo organiseerden Inge Versluys en Stijn Denneweth vorige week zaterdag in samenwerking met L. R. C. een cyclocross op de weide aan de Doornstraat in Kleit en staat op zondag 19 januari aan de sporthal van Maldegem de derde editie van de Grote Prijs Meos op het programma.

Wouter Van den Bossche, voorzitter van Maldegem Cycling Team, licht toe. “Onze recreantenreeks start om 10 uur en vanaf 12 uur volgen de andere reeksen. Nieuw dit jaar is dat we bij de recreanten het Maldegems Kampioenschap Cyclocross organiseren. Enkel recreanten die zowel aan de cyclocross in Kleit als die van ons deelnemen, maken kans om zich tot ‘Maldegems Cyclocrosskampioen’ te kronen. Om te kunnen deelnemen, moet je een inwoner van groot Maldegem zijn of lid zijn van een Maldegemse fietsclub.” Meer info via vandenbosschewouter@hotmail.be en op 0486 34 56 17. (MIWI)