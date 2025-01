West-Vlaams kampioene Lisa Maes: “Op BK podium halen”

Op zaterdag 11 januari gaat Lisa Maes om 11 uur op zoek naar een medaille op het Belgisch kampioenschap veldrijden voor meisjes junioren in Heusden-Zolder. Voor de aanwinst van Acrog-Tormans staat een WK-selectie op het spel. De eerstejaarsjuniore mocht al de Wereldbekermanches in Zonhoven en Besançon afwerken. In Zonhoven was ze één van de zes geselecteerde Belgische meisjes, in Besançon één van de drie. Afgelopen zaterdag reed Maes de UCI-veldrit in Gullegem. Ze werd 13de en derde landgenote.

“Nu ben ik jammer genoeg een beetje verkouden”, zucht de studente sportwetenschappen aan het Atheneum in Brugge. “Ik hoop dat dit tegen zaterdag voorbij is. In Gullegem zat het gevoel best goed. Mijn start was oké, maar in de eerste bocht werd ik opgehouden door een andere renster. Daar verloor ik veel plaatsen en moest ik achtervolgen. Het parcours was wel in mijn voordeel. In de modder voel ik me thuis.”

Op Terlaemen in Heusden-Zolder zal een totaal ander parcours worden geserveerd. Daar zal het in theorie een vrij snelle omloop zijn. “Ik ken het parcours niet”, blikt Lisa Maes vooruit. “Ik vermoed dat Zita Peeters en Sanne Laurijssen op het BK goed voor de dag zullen komen. Zelf mik ik op een plaats op het podium. Dit seizoen heb ik Zita en Sanne al geklopt.”

Vorig jaar in Meulebeke sloot Lisa Maes het BK als tweede af. Zita Peeters veroverde bij de tweedejaarsnieuwelingen de driekleur. “Dat was een nipte”, zucht de Aartrijkse bij de herinnering. “Daar was in de laatste bocht nog een zandbak. Wie als eerste uit het zand kwam had veel kans op winst. Ik kwam er als tweede uit en maakte ook nog een foutje. Zo glipte de titel me door de vingers.” Maes finishte op zes seconden van Peeters. In Heusden-Zolder kan ze sportief revanche nemen. “Dat zit niet in mijn achterhoofd, ik hoop gewoon een zo goed mogelijk resultaat te halen”, benadrukt de provinciaal kampioene. “Ik hoop dat ik een WK-selectie kan afdwingen. Dat zou als eerstejaarsjuniore een mooie ervaring zijn.” (HF)